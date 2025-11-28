Η εξαιρετική συνεργασία του Μιγκέλ Κορόνα και του Στέφανου Κοτσόλη παρουσιάστηκε σε εκδήλωση στο ΟΑΚΑ, όπου έγινε αναφορά στον κοινό στόχο αναδιοργάνωσης του ποδοσφαιρικού τμήματος, ώστε να επανέλθει ο Παναθηναϊκός στην κορυφή.

Απαντήσεις δόθηκαν σε όλα τα ερωτήματα, ενώ οι ερωτήσεις για μεταγραφές αποφεύχθηκαν, με έμφαση στο ότι γίνεται προετοιμασία για έξυπνες κινήσεις.

Η εκδήλωση ανοίχθηκε από τον αντιπρόεδρο και «πρέσβη» του συλλόγου, Τάκη Φύσσα, μέσω του οποίου παρουσιάστηκε το νέο διοικητικό μοντέλο.

«Σ’ αυτό το νέο μοντέλο μπορούν να υπάρχουν άνθρωποι του ποδοσφαίρου μαζί με ανθρώπους του συλλόγου.

Ο νέος Παναθηναϊκός χτίζεται στο Κορωπί, όπου βρισκόμαστε καθημερινά, υπό τις οδηγίες του Ράφα Μπενίτεθ».

Ύστερα μίλησε με τα καλύτερα λόγια τόσο για τον νέο τεχνικό διευθυντή της ομάδας, Μιγκέλ Άνχελ Κορόνα, όσο και για τον νέο αθλητικό διευθυντή, Στέφανο Κοτσόλη.

«Όταν πήγα να υποδεχθώ τον κ. Κορόνα, με καλωσόρισε εκείνος, γιατί είχε μελετήσει και ήξερε ήδη τα πάντα για την ομάδα».

«Τα διαπιστευτήριά του τα έδωσε σε μία δύσκολη ομάδα, σε δύσκολες κατηγορίες. Δεν φοβήθηκε ποτέ. Ξεκίνησε από τα σπλάχνα της ομάδας».

«Αυτές οι δύο προσθήκες κλείνουν έναν κύκλο αλλαγών που ξεκίνησε από το καλοκαίρι, με την αναδιοργάνωση της ακαδημίας και την έλευση του κ. Ελευθεριάδη, του Σεϊταρίδη, του Ζέκα.

Η καρδιά του Παναθηναϊκού χτυπάει στο Κορωπί πολύ δυνατά, να είστε σίγουροι».

Τα πρώτα λόγια του Κορόνα

«Ευχαριστώ πολύ για τις λέξεις σας. Σας ευχαριστώ όλους για την υποδοχή. Είμαι εδώ για να κάνω το καλύτερο που μπορώ. Είμαι φουλ ενθουσιασμένος. Δημιουργούμε μία πολύ καλή ομάδα».

Τα πρώτα λόγια του Κοτσόλη

«Σας ευχαριστώ όλους για τα πολύ καλά λόγια που έχω ακούσει απ’ όλους. Μου δημιουργεί μεγάλο αίσθημα ευθύνης όλο αυτό. Θα κάνω τα πάντα για να επανέλθει ο Παναθηναϊκός εκεί που του αξίζει, στους τίτλους και τις ευρωπαϊκές πορείες. Υπήρξα φίλαθλος, οπαδός, αντίπαλος. Τώρα πλέον μπορώ να αντιληφθώ πώς νιώθουν όλοι. Το μήνυμά μου είναι πως όσοι αγαπούμε την ομάδα πρέπει να βάλουμε πάνω απ’ όλα τη συσπείρωση».

Τι πρέπει να αλλάξει ο Παναθηναϊκός;

Κορόνα: «Είμαι εδώ λίγες μέρες. Θέλουμε να χτίσουμε ξανά το ποδοσφαιρικό μας τμήμα. Στο ποδόσφαιρο είναι δύσκολο να ζητάς χρόνο. Κάθε εβδομάδα έχουμε αγώνες. Είμαστε εδώ για να φροντίσουμε η ομάδα να φτάσει στα καλύτερά της το 2027, όταν θα μπει στο νέο γήπεδο».

Κοτσόλης: «Δεν έχει νόημα να μένουμε στα λάθη του παρελθόντος. Είμαστε σε μια περίοδο που αξιολογούμε κάποια πράγματα για να πάρουμε τις καλύτερες αποφάσεις για το ποδοσφαιρικό τμήμα».

Για το job description

Κορόνα: «Η κρίσιμη στιγμή μας είναι η μεταγραφική περίοδος. Όμως, για να φτάσουμε εκεί, είναι σημαντική η καθημερινή δουλειά. Η δουλειά μας δεν πρέπει να επηρεάζεται από αποτελέσματα, γιατί αυτά κάποιες φορές σε παρασύρουν. Υπάρχουν πολλά πράγματα που “τρέχουν” καθημερινά».

Κοτσόλης: «Δεν είναι μόνο οι μεταγραφές. Είναι πολλά τα καθημερινά ζητήματα με τα οποία ασχολούμαστε. Δεν μπορώ να τα πω τώρα. Μπορώ να εγγυηθώ πως οι σχέσεις μας είναι άριστες και γι’ αυτό η συνεργασία μας είναι εξαιρετική. Δεν πρέπει να εξαιρέσουμε και τον προπονητή από τη διαδικασία αυτή — ειδικά όταν είναι ο Ράφα Μπενίτεθ».

Για το κίνητρο

Κορόνα: «Ήταν το πρότζεκτ, το σχέδιο, η φιλοδοξία που είχαν όλοι εδώ. Πέρασα πολλά χρόνια στη Βαλένθια. Το πλάνο ήταν ελκυστικό για έναν επαγγελματία σαν κι εμένα, που έχω πάθος με τη δουλειά μου. Έψαχνα το επόμενο βήμα και νομίζω πως ήταν αδύνατο να πω “όχι” σ’ ένα τέτοιο πρότζεκτ».

Για το παναθηναϊκό στοιχείο

Κοτσόλης: «Έχουν περάσει εκατοντάδες ποδοσφαιριστές μεγαλύτεροι από εμένα. Δεν νομίζω πως αυτό ήταν το διαβατήριό μου για τη θέση, αλλά η πορεία μου με την Κηφισιά. Θα χρησιμοποιήσω το συναίσθημα που έχω προς τον σύλλογο με τον καλύτερο δυνατό τρόπο».

Για τις παραμέτρους της θέσης

Κορόνα: «Είμαι συνηθισμένος να δουλεύω κάτω από πίεση. Είμαι χαρούμενος να διαχειρίζομαι μια τέτοια κατάσταση. Είμαι εδώ για να χτίσουμε από την αρχή το ποδοσφαιρικό τμήμα, να διαχειριστώ την αγορά, να χτίσουμε ένα υγιές οικονομικό μοντέλο και, πάνω απ’ όλα, για να έχουμε μία ανταγωνιστική ομάδα. Πρέπει να βρούμε την κατάλληλη ισορροπία».

Για τις προτεραιότητες

Κορόνα: «Είμαι πολύ ευχαριστημένος με τους συναδέλφους μου. Μου ήταν εύκολο να δουλεύω με τον κ. Κοτσόλη, ακόμη και από το τηλέφωνο. Είμαι σίγουρος πως θα κάνουμε καλή δουλειά».

Κοτσόλης: «Προτεραιότητα είναι το επόμενο παιχνίδι. Δεν μπορούμε να μοιραστούμε ούτε ονόματα ούτε κάτι άλλο. Προτεραιότητα είναι μόνο αυτό».

Για τη Βαλένθια και τον Λιμ

Κορόνα: «Κάθε ομάδα έχει διαφορετικές συνθήκες. Δεν είναι η στιγμή να μιλήσουμε για τη Βαλένθια. Ήταν φανταστική περίοδος. Δεν με αγχώνει που ο πρόεδρος θα είναι εδώ παρών — ίσα ίσα το εκτιμώ».

Για ρόλους και μεταγραφές

Κορόνα: «Πάντα κοιτάμε την ανταγωνιστικότητά μας. Είμαι σίγουρος πως στην προσεχή περίοδο θα φροντίσουμε να βελτιώσουμε την ομάδα. Είμαστε εδώ για να κινηθούμε για παίκτες, ακολουθώντας τον σωστό δρόμο».

Κοτσόλης: «Την καλή μεταγραφή θα την πιστωθεί ο σύλλογος· θα συμφωνήσω. Δεν είναι η κατάλληλη περίοδος για να μιλήσουμε για μεταγραφές».

Για το τμήμα σκάουτινγκ

Κορόνα: «Αξιολογούμε το τμήμα σκάουτινγκ. Το ξαναχτίζουμε με έναν πιο μοντέρνο και λειτουργικό τρόπο».

Κοτσόλης: «Είμαστε στη διαδικασία αξιολόγησης. Έχουμε κάποιες δικές μας ιδέες που αφορούν και τα data analytics, τα οποία έχουν εισέλθει στο ποδόσφαιρο».

Για τη μείωση του ρόστερ

Κορόνα: «Θα έχουμε έντονο Δεκέμβριο, με πολλούς αγώνες για τρεις διοργανώσεις. Ωστόσο δουλεύουμε επαγγελματικά για να είμαστε έτοιμοι να ενεργήσουμε όταν χρειαστεί».

Κοτσόλης: «Είναι λογικό. Κανείς δεν θέλει να δουλεύει με μεγάλο ρόστερ. Οι παίκτες αξιολογούνται κατά τη διάρκεια των αγώνων. Εμείς δουλεύουμε για να είμαστε έτοιμοι να κινηθούμε όσο πιο έξυπνα γίνεται».

Για το μέιλ του Πελίστρι

Κοτσόλης: «Αυτή ήταν όντως η πρώτη κίνηση. Ο σύλλογος άσκησε κάθε νόμιμο δικαίωμά του. Όταν ένας παίκτης έχει αγωνιστεί με την ομάδα του στο τελευταίο ματς, δεν έχεις δικαίωμα να του απαγορεύσεις να πάει στην εθνική ομάδα. Δεν είναι εύκολο να στερήσεις από έναν παίκτη το όνειρο να παίξει σε Μουντιάλ. Με την επιστολή του ποδοσφαιριστή στείλαμε ξανά επιστολή, διαμαρτυρόμενοι για το γεγονός ότι επέστρεψε τραυματίας».

Για το τι λείπει από τον σύλλογο

Κοτσόλης: «Θα αφαιρέσω όσο μπορώ το συναίσθημα. Για να επανέλθουμε στις επιτυχίες, πρέπει να υπάρξει συσπείρωση. Ένα από τα πρώτα μου μελήματα είναι να ισχυροποιήσω τους δεσμούς, τόσο εντός όσο και εκτός ομάδας».

Κορόνα: «Το πρωτάθλημα είναι πολύ ανταγωνιστικό. Πρέπει να κάνουμε το καλύτερο κάθε λεπτό, αλλιώς τα πράγματα γίνονται δύσκολα».

Για ευρωπαϊκά επιτεύγματα και ελληνικό στοιχείο

Κοτσόλης: «Στόχος είναι πάντα το επόμενο παιχνίδι, και στην Ευρώπη. Χθες είχαμε ένα καλό αποτέλεσμα παρά τις δυσκολίες. Μέλημά μας είναι να έχουμε τους καλύτερους δυνατούς ποδοσφαιριστές. Αν είναι και Έλληνες, ακόμη καλύτερα. Ο Τάκης κάνει εξαιρετική δουλειά στην ακαδημία. Ήδη έχουμε δει παιδιά να προωθούνται».