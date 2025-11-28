Η Boeing επιδιώκει να κερδίσει το μεγάλο στοίχημα της ποιότητας και για το λόγο αυτό έχει εισαγάγει νέες τεχνολογίες και πρακτικές στο τεράστιο εργοστάσιό της στο Renton, στη Λίμνη Ουάσιγκτον.

Εκεί γίνεται η τελική συναρμολόγηση του αεροσκάφους 737, το οποίο είναι το πιο καλοπουλημένο μοντέλο της αμερικανικής εταιρείας –και η εμπροσθοφυλακή της στην κούρσα για τον τίτλο της μεγαλύτερης εταιρείας πωλήσεων επιβατικών αεροσκαφών στον κόσμο. Η κούρσα αυτή έχει δύο μεγάλους διαγωνιζόμενους, την Boeing και την ευρωπαϊκή Airbus.

Η Boeing όρισε νέα διοίκηση και πραγματοποίησε ευρείες αλλαγές στο συγκεκριμένο εργοστάσιο παραγωγής στο Ρέντον. Ορισμένες βελτιώσεις ήταν απλές, όπως η αυστηροποίηση των ελέγχων άφιξης εξοπλισμού, η εκτέλεση περισσότερων εργασιών με την προβλεπόμενη σειρά και η απλοποίηση της γραφειοκρατίας – αλλαγές που παράγοντες του κάδου έλεγαν λένε ότι έπρεπε να είχαν γίνει εδώ και πολύ καιρό. Άλλα προβλήματα θα είναι πιο δύσκολο να αντιμετωπιστούν, όπως η προσέλκυση εργαζομένων που παραπονιούνται εδώ και χρόνια ότι η εταιρεία έδινε προτεραιότητα στην ταχύτητα έναντι της ποιότητας, σχολίαζαν σχετικά οι Τάιμς της Νέας Υόρκης.

Το εργοστάσιο αυτό είχε βρεθεί στο επίκεντρο της δημοσιότητας τον Ιανουάριο του 2024, όταν κομμάτι της ατράκτου αεροσκάφους Boeing 737 MAX είχε φύγει στον αέρα θέτοντας σε μεγάλο κίνδυνο τους επιβάτες και το πλήρωμα.

Τώρα, οι μεταρρυθμίσεις του διευθύνοντος συμβούλου Κέλι Όρτμπεργκ, ο οποίος ανέλαβε καθήκοντα από τον Αύγουστο του 2024, φαίνεται ότι έχουν μεγάλα αποτελέσματα. Αεροπορικές εταιρείες που αγοράζουν αεροπλάνα από την Boeing λένε ότι η ποιότητα έχει βελτιωθεί. Και τους τελευταίους μήνες, η Ομοσπονδιακή Διοίκηση Αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA) αποφάσισε να χαλαρώσει ορισμένους περιορισμούς που είχε επιβάλλει στην Boeing μετά το επεισόδιο με το κομμάτι της ατράκτου και δύο συντριβές αεροσκαφών 737 Max με 346 θύματα το 2018 και το 2019.

Εκτός από το εργοστάσιο στο Ρέντον που γίνεται η συναρμολόγηση αεροσκαφών τύπου 737, η Boeing έχει ακόμη μεταξύ άλλων μονάδες παραγωγής στο Έβερετ της Ουάσιγκτον για τα μοντέλα 767 και 777 και στο Βόρειο τσάρλεστον της Νότιας Καρολίνας για τα αεροσκάφη τύπου 787.

Παρά την πρόοδο που έχει καταγραφεί, τα στελέχη της Boeing αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν περισσότερα να γίνουν. Η εταιρεία θα πρέπει να συνεχίσει να βελτιώνει την ποιότητα, καθώς προσπαθεί να παράγει αεροπλάνα πιο γρήγορα για να καλύψει τις εκκρεμείς παραγγελίες που έχουν μείνει πίσω ειδικά μετά το τελευταίο συμβάν.

Οι ανάγκες για αλλαγές

Η εταιρεία έχει μεταξύ άλλων προσδιορίσει σαράντα εργασίες σε όλο το εργοστάσιο οι οποίες, όπως λέει, πρέπει να ολοκληρωθούν πριν ένα υπό κατασκευή αεροσκάφος περάσει από καθέναν από τους δέκα σταθμούς που αποτελούν τη γραμμή παραγωγής.

Τέτοιες διαδικασίες δεν είναι καινούργιες, αλλά η Boeing λέει ότι τις έχει τυποποιήσει και τις έχει κάνει πιο ισχυρές. Αντί να βασίζεται σε μηχανολογικά σχέδια για αυτές τις πρώιμες επιθεωρήσεις, η εταιρεία παρέχει πλέον στους εργαζομένους φωτογραφίες για το τι πρέπει να αναζητήσουν. Η Boeing διεξάγει επίσης καθημερινές και εβδομαδιαίες αξιολογήσεις, βελτιώνοντας τι πρέπει να επιθεωρήσει και προσδιορίζοντας πώς να εξαλείψει τα επίμονα προβλήματα στην πηγή τους, σύμφωνα με τους Τάιμς της Νέας Υόρκης.

Όσον αφορά τη χρήση εξοπλισμού και την καταγραφή εργασιών, η Boeing δοκιμάζει τώρα αν μπορεί να χρησιμοποιήσει ειδικές συσκευές παρακολούθησης ή σαρωτές για να παρακολουθεί τα εργαλεία που χρησιμοποιούνται στην παραγωγή σε πραγματικό χρόνο. Η εταιρεία χρησιμοποιεί ειδικά ράφια και φοριαμούς για την αποθήκευση και την παρακολούθηση εξαρτημάτων μεταξύ των βαρδιών. Επίσης γίνονται περισσότεροι τακτικοί έλεγχοι.

Τα στελέχη απλοποιούν επίσης διαδικασίες που αφορούν τις καταγραφές εργασιών στα εργοστάσια, ώστε να είναι αυστηρές αλλά με λιγότερη γραφειοκρατία. Αυτό περιλαμβάνει τη σημαντική μείωση των σελίδων εγγράφων σχετικά με την αφαίρεση εξαρτημάτων. Στην προσπάθειά της να επανασχεδιάσει αυτά τα έγγραφα, η Boeing συγκέντρωσε πληροφορίες από άλλους κλάδους με αυστηρή εποπτεία και τεχνικά πολύπλοκες εργασίες, όπως οι φαρμακευτικές εταιρείες και οι εταιρείες κατασκευής ιατρικών συσκευών.