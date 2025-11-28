«Δεν μετανιώνω για την απόφαση που πήρα να ενταχθώ στην ομάδα», ορκίστηκε. «Ξέρω ότι χρειάζεται χρόνος για να οικοδομηθεί και να αναπτυχθεί κανείς μέσα σε έναν οργανισμό, και το περίμενα αυτό, οπότε ναι» δήλωσε σε μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του Motorsport Week .

Ο Βρετανός οδηγός, ο οποίος βρίσκεται 74 βαθμούς πίσω από τον teammate του, ΣαρλΛεκλέρ, μίλησε στο Motorsport Week, προσπαθώντας να μετριάσει τις εντυπώσεις που δημιούργησε η νωχελική του στάση μετά το Grand Prix του Λας Βέγκας, όπου αποκλείστηκε από τον πρώτο γύρο των προκριματικών.

Και παρόλο που η εκτεταμένη αναθεώρηση των κανονισμών της επόμενης σεζόν παρέχει ευκαιρίες, ο Hamilton έχει προειδοποιήσει ότι η Ferrari πρέπει να κάνει αλλαγές για να είναι σε καλή θέση για να αξιοποιήσει τις ευκαιρίες.

«Σίγουρα πιστεύω ότι έχουμε πολλή δουλειά να κάνουμε», υποστήριξε.