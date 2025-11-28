Η Mercedes-Benz προετοιμάζεται για το πολυαναμενόμενο ντεμπούτο της AMG GT 4-Door Coupe, πιθανώς το 2026, προσφέροντας μια πρώτη ματιά στο πρωτότυπο.

Για να κεντρίσει το ενδιαφέρον, η μάρκα κυκλοφόρησε ένα teaser βίντεο που παρουσιάζει μια μοναδική συνεργασία μεταξύ του οδηγού της Formula 1, George Russell, και του σταρ του Χόλιγουντ, Brad Pitt. Στο βίντεο, ο Russell παρουσιάζει τη δυναμική απόδοση του αυτοκινήτου κάνοντας drift στο πρωτότυπο AMG GT 4-Door Coupe, δίνοντας μια συναρπαστική πρώτη γεύση από το επερχόμενο supercar.

Το βίντεο ξεκινά με τον Μπραντ Πιτ να περιμένει σε ένα πάρκινγκ, όπου κάποια στιγμή διαπιστώνει ότι ο οδηγός πίσω από το σπορ αυτοκίνητο είναι ο πέντε φορές νικητής της F1, Τζορτζ Ράσελ.