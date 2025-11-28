Η κινεζική Great Wall Motor (GWM) σχεδιάζει το πρώτο της εργοστάσιο κατασκευής οχημάτων στην Ευρώπη, με στόχο την ετήσια παραγωγή 300.000 αυτοκινήτων έως το 2029, σύμφωνα με τον πρόεδρο της εταιρείας, Parker Shi. Η εταιρεία αξιολογεί πιθανές τοποθεσίες στην Ισπανία και την Ουγγαρία.

Αυτή η ανακοίνωση σηματοδοτεί την πρώτη ενημέρωση σχετικά με τις φιλοδοξίες της GWM για την ευρωπαϊκή παραγωγή από το 2023. Εκείνη την εποχή, ο τότε πρόεδρός της, Mu Feng, δήλωσε ότι η εταιρεία είχε ξεκινήσει την επιλογή τοποθεσίας για μια ευρωπαϊκή εγκατάσταση.

Η κίνηση της GWM έρχεται καθώς αντιμετωπίζει μείωση των πωλήσεων στην Ευρώπη για την μάρκα ηλεκτρικών οχημάτων της, Ora , σημειώνοντας πτώση 41%. Αντίθετα, οι παγκόσμιες παραδόσεις της εταιρείας στο εξωτερικό έφτασαν στο ρεκόρ των 453.141 μονάδων πέρυσι.