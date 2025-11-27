Ο Ολυμπιακός πραγματοποίησε μία από τις πιο εντυπωσιακές εμφανίσεις του στη φετινή διοργάνωση, κοιτάζοντας στα μάτια τη Ρεάλ Μαδρίτης και διεκδικώντας μέχρι τέλους ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι σε μία από τις κορυφαίες ομάδες του κόσμου. Οι Πειραιώτες πάλεψαν, δημιούργησαν φάσεις και έδειξαν ότι μπορούν να ανταγωνιστούν σε υψηλότατο επίπεδο.

Μετά τη λήξη του συναρπαστικού αγώνα, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εικόνα της ομάδας του. Ο Ισπανός τεχνικός υπογράμμισε ότι οι παίκτες του έδωσαν ό,τι είχαν μέσα στο γήπεδο και ανταποκρίθηκαν στις απαιτήσεις της αναμέτρησης απέναντι σε έναν αντίπαλο παγκόσμιας κλάσης. Όπως ανέφερε, ο Ολυμπιακός άξιζε να αποσπάσει βαθμό και η προσπάθεια που κατέβαλαν οι ποδοσφαιριστές του αποτελεί ισχυρή βάση για τη συνέχεια της σεζόν.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Βάσκου τεχνικού:

«Είμαι ευχαριστημένος με τη δουλειά των παικτών. Βάλαμε ένα γρήγορο γκολ, πιέζαμε και προσπαθήσαμε μέχρι το τέλος. Είναι πάρα πολύ καλός ο αντίπαλος. Βάζει πολλά γκολ σε λίγα λεπτά, έχουν την ικανότητα να εκμεταλλεύονται τις ευκαιρίες τους. Είμαι πάρα πολύ ευχαριστημένος με την προσπάθεια των παικτών».

Για το γεγονός ότι πίεσε τη Ρεάλ μέχρι το τέλος: «Είχαμε τις ευκαιρίες μας. Στο 3-4 είχαμε μια πολύ καλή του Στρεφέτσα και άλλη μια με τον Ελ Κααμπί. Παλέψαμε πολύ μέχρι το τέλος, είναι δύσκολο. Σε τέτοια παιχνίδια αυτό που μπορούμε να ζητήσουμε από τους παίκτες μας είναι να κάνουν το καλύτερο που μπορούν και αυτό το έκαναν».

Για τη δήλωση του Τσάμπι Αλόνσο ότι η βαθμολογία αδικεί τον Ολυμπιακό: «Ο Τσάμπι Αλόνσο και η Ρεάλ κέρδισαν το παιχνίδι. Εμείς χάσαμε. Τον ευχαριστώ για τα καλά λόγια. Είμαι χαρούμενος για την προσπάθεια, δεν παραιτηθήκαμε. Φάνηκε στο 3-1 ότι θα παραιτηθούμε αλλά δεν το κάναμε. Όλοι ξέρουν πως είναι δύσκολο να προκριθούμε, δεν θα παραιτηθούμε. Το επόμενο παιχνίδι, με την Καϊράτ, θα μας πει πολλά».