Ο Φίλιπ Τζούριτσιτς, μιλώντας στο matchday mag του Παναθηναϊκού, περιέγραψε με σαφήνεια την αλλαγή που βιώνει η ομάδα από την ημέρα που ο Ράφα Μπενίτεθ ανέλαβε την τεχνική ηγεσία. Όπως τόνισε, «Τώρα είναι πιο ξεκάθαρο τι θέλουμε να κάνουμε. Και όλα κρίνονται από τα αποτελέσματα. Θέλουμε να νικάμε. Δεν υπάρχει πια “όμορφο ποδόσφαιρο”. Θέλουμε ευρείες και άνετες νίκες αλλά ακόμα και το 1-0 σου δίνει μια ολόκληρη εβδομάδα για να δουλέψεις ήρεμα. Υπάρχει πάντα πίεση σε έναν σύλλογο επιπέδου Παναθηναϊκού».

Ο έμπειρος Σέρβος υπογράμμισε πως η παρουσία του Ισπανού τεχνικού έχει δημιουργήσει νέο πλαίσιο απαιτήσεων, αλλά ταυτόχρονα και αίσθηση σταθερότητας. «Για μένα είναι μια ξεχωριστή εμπειρία. Έχω δουλέψει με τον Φαν Μπάστεν, τον Κούμαν, τον Μιχαΐλοβιτς, τον Στάνκοβιτς, τον Ντε Τσέρμπι. Και τώρα με τον Ράφα. Όλοι σπουδαίοι προπονητές. Ο Ράφα Μπενίτεθ φέρνει κάτι ιδιαίτερο. Δεν είναι ο τύπος που φωνάζει, αλλά κάθε του λέξη έχει σημασία. Και βλέπεις ότι αποδίδει», σχολίασε χαρακτηριστικά, αναδεικνύοντας την επίδραση που έχει ο Μπενίτεθ στο σύνολο.

Παράλληλα, αναφέρθηκε στην ανάγκη για σταθεροποίηση μετά τις αλλαγές της προηγούμενης περιόδου: «Είναι αλήθεια πως η κατάσταση ήταν λίγο περίπλοκη το προηγούμενο διάστημα με την αλλαγή προπονητών. Αλλά τώρα προσπαθούμε να σταθεροποιήσουμε τα πράγματα και να νιώσουμε πιο άνετα. Με τον Ράφα βελτιωνόμαστε. Κάνουμε σκληρή δουλειά, αλλά με σωστό τρόπο. Ήδη φαίνονται κάποια αποτελέσματα. Όμως χρειαζόμαστε χρόνο».