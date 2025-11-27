Ο Τσικίνιο παραχώρησε δηλώσεις μετά την ήττα του Ολυμπιακού με σκορ 4-3 από τη Ρεάλ Μαδρίτης στο Φάληρο, για την 5η αγωνιστική της League Phase του UEFA Champions League.

Αναλυτικά όσα είπε ο Τσικίνιο:

«Η εικόνα ήταν καλή. Ξεκινήσαμε όπως δεν το περιμέναμε κόντρα στη Ρεάλ. Παλεψαμε το ματς μέχρι το τέλος. Μπορούσαμε να ισοφαρίσουμε το ματς καθώς πιέσαμε μέχρι το τέλος».

Για τον τραυματισμό του είπε: «Ένιωσα ένα τράβηγμα, βάρυνε το πόδι μου και δεν μπορούσα να περπατήσω καλά. Δεν ήθελα να βλάψω την ομάδα γι’αυτό ζήτησα την αλλαγή. Ήταν δύσκολο να βλέπω το ματς απέξω».