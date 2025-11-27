Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να φύγει με το τρίποντο από το Φάληρο, όμως ο Ολυμπιακός την υποχρέωσε σε ένα από τα πιο δύσκολα και απαιτητικά βράδια της φετινής της πορείας στην Ευρώπη. Αυτό παραδέχθηκε ξεκάθαρα και ο Τσάμπι Αλόνσο στις δηλώσεις του μετά τη λήξη, αναγνωρίζοντας ότι η ομάδα του πέρασε δύσκολες στιγμές από την ποιότητα και την ένταση του Ολυμπιακού.

Ο Ισπανός τεχνικός μίλησε με ιδιαίτερη εκτίμηση για τους «ερυθρόλευκους», επισημαίνοντας πως η εικόνα τους στη διοργάνωση δεν αντικατοπτρίζεται από τη βαθμολογική τους θέση: «Ο Ολυμπιακός θα έπρεπε να έχει περισσότερους βαθμούς, είναι ομάδα που ξέρει να παίζει σε τέτοια παιχνίδια και μας πίεσε όσο λίγοι φέτος». Παράλληλα δεν έκρυψε ότι η Ρεάλ χρειάστηκε να φτάσει στο όριο των δυνατοτήτων της για να πάρει τη νίκη, σε μια αναμέτρηση που – όπως είπε – θα μπορούσε να είχε διαφορετική κατάληξη.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του Ισπανού τεχνικού:

«Ο Ολυμπιακός έπαιξε πάρα πολύ καλά. Το ξέραμε ότι θα είναι μια δύσκολη έδρα, μια δύσολη ομάδα. Ο Ολυμπιακός έχει λιγότερους βαθμούς από ότι θα έπρεπε να έχει στη League Phase, θα έπρεπε να έχει πολύ περισσότερους.

Μας πίεσε πάρα πολύ, μας έβαλε πίσω στο σκορ, μας ανάγκασε να βγάλουμε άλλα στοιχεία στο παιχνίδι μας. Μας πίεσε στο τέλος. Δεν πιεστήκαμε από τον κόσμο, η Ρεάλ ξέρει να παίζει σε τέτοιες έδρες. Στο τέλος αυτό που μετράει είναι η νίκη.

Ο Ολυμπιακός ήταν πολύ καλός, μας πίεσε, έπρεπε να έχει περισσότερους βαθμούς από όσους έχει».