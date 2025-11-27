Η ΑΕΚ αντιμετωπίζει τη Φιορεντίνα στο Αρτέμιο Φράνκι (27/11, 22:00) και ενόψει του αγώνα ο Χαβιέρ Ριμπάλτα μίλησε στην ιταλική ιστοσελίδα tuttomercatoweb.

Ο Καταλανός διευθυντής ποδοσφαίρου της Ένωσης αναφέρθηκε στη δουλειά που κάνει στην ΑΕΚ, στις πολλές μεταγραφές από τη Serie A, αλλά και στην κατάσταση της Φιορεντίνα και συνολικά του ιταλικού ποδοσφαίρου.

Αναλυτικά όσα δήλωσε ο Χαβιέρ Ριμπάλτα: Για τις φιλοδοξίες που έχει να κάνει η ΑΕΚ: «Θέλουμε να κάνουμε το καθήκον μας στη διοργάνωση. Απόψε έχουμε έναν δύσκολο αγώνα, ειδικά δεδομένης της τρέχουσας κατάστασης της Φιορεντίνα.

Έχουν καλούς παίκτες, οι οποίοι για τον έναν ή τον άλλο λόγο έχουν ξεκινήσει άσχημα, αλλά μιλάμε για μια πολύ δυνατή ομάδα. Κανείς δεν θα μπορούσε να περιμένει τέτοιο ξεκίνημα από αυτούς. Το συζητούσα τις προάλλες με τον διευθυντή Γκορέτι, πόσο ανεξήγητο είναι να τους βλέπεις στη συγκεκριμένη κατάσταση».

Για το αν έδωσε συμβουλές στον Γκορέτι για το μέλλον: «Τον εκτιμώ πολύ. Βρίσκεται σε αυτή την κατάσταση και πρέπει να την αντιμετωπίσει, δεν είμαι σε θέση να του δώσω συμβουλές. Έχοντας ήδη εργαστεί στη Φιορεντίνα στο παρελθόν, σίγουρα γνωρίζει καλά τον σύλλογο.

Λυπάμαι για έναν επαγγελματία όπως ο Πραντέ, είναι πράγματα που μπορούν να συμβούν. Κάνεις πράγματα νομίζοντας ότι κάνεις το σωστό, και μετά βρίσκεσαι σε απροσδόκητες καταστάσεις. Είναι μέρος του ποδοσφαίρου. Τώρα υπάρχει ένας προπονητής όπως ο Βανόλι, ο οποίος τα πήγε πολύ καλά τα τελευταία χρόνια».

Για το αν έχει πάει στο γήπεδο:

«Έχω δει τις εικόνες, όλοι μου λένε πόσο όμορφο είναι. Σήμερα το πρωί ήρθε μια αντιπροσωπεία και όλοι ήταν πολύ ευχαριστημένοι».

Για τις μεταγραφές που έγιναν από την αγορά της Serie A:

«Ναι, αλλά είναι σύμπτωση, μας δόθηκαν ευκαιρίες. Εμείς ως AEK κοιτάμε πάντα όλο τον κόσμο, ως στρατηγική: θα μπορούσε να συμβεί και με άλλα πρωταθλήματα. Ο στόχος της AEK είναι να αναπτυχθεί, να βρει έναν δρόμο μεταξύ του να χτίσει και του να κερδίσει, όπως απαιτεί μια φιλόδοξη ομάδα όπως η ΑΕΚ».

Για τη σχέση του με τον Μάρκο Νίκολιτς:

«Τον γνωρίζω από την εποχή που ήμασταν στη Ρωσία, όταν εκείνος ήταν στη Λοκομοτίβ και εγώ στη Ζενίτ. Πιστεύω ότι είναι ο κατάλληλος άνθρωπος για τον σύλλογο».

Για το αν είναι η αλήθεια ότι είχε προσπαθήσει να τον προσλάβει στην Πάρμα πριν από τον Πεκία:

«Όταν αλλάζεις προπονητή, πρέπει πάντα να έχεις 3-4 ονόματα έτοιμα και εκείνος ήταν ένας από αυτούς που εξετάστηκαν, ναι. Τελικά ήρθε ο Πεκία».

Για το αν θεωρεί τη Φιορεντίνα ως την πιο ισχυρή ομάδα στο Conference League:

«Σε αυτή τη διοργάνωση είναι από τις ισχυρότερες ομάδες, πιστεύω ότι η Ευρώπη δεν συμβαδίζει με το πρωτάθλημα, είναι σίγουρα από τα φαβορί. Και η ΑΕΚ; Δεν μας λείπει η φιλοδοξία, αλλά χρειάζεται και ρεαλισμός, για να προχωράμε βήμα-βήμα. Πρώτα ας δούμε να κάνουμε ένα καλό αποτέλεσμα απόψε… Δεν έχει νόημα να κοιτάμε πολύ μακριά».

Για τη σημασία που έχει το σκάουτινγκ στη δουλειά:

«Για τον τρόπο που ζω τον ρόλο μου, το σκάουτινγκ και η ζωντανή παρακολούθηση είναι σημαντικά. Φυσικά, τα δεδομένα είναι απαραίτητα, θα ήταν σαν να μην έχεις smartphone σήμερα. Ωστόσο, το μάτι θέλει ακόμα το μερίδιό του. Στο επάγγελμά μου, μεταξύ άλλων, δεν μου αρέσει η εξατομίκευση.

Δεν δουλεύω μόνος, υπάρχουν άνθρωποι που δουλεύουν μαζί μου, που κάνουν όσο ή και περισσότερα από εμένα. Αν μη τι άλλο, αλλάζουν οι ευθύνες μεταξύ των ρόλων, αυτό ναι, αλλά είναι μια διαδικασία στην οποία όλοι κάνουν κάτι».

Για τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει το ιταλικό ποδόσφαιρο:

«Δεν είναι εύκολο να το αναλύσεις. Δυστυχώς, σε αυτούς τους μήνες, χρόνια απογοητεύσεων, υπάρχουν πάρα πολλοί που εκφράζουν τη γνώμη τους. Και τότε θέλουν να γίνει αυτό, εκείνο. Άκουσα τον φίλο μου Gigi Buffon να λέει, την άλλη μέρα, ότι πρέπει να σπείρουμε για να θερίσουμε. Και έτσι είναι. Πρέπει και οι σύλλογοι να δουλέψουν με έναν συγκεκριμένο τρόπο, όχι μόνο η Εθνική».