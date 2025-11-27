Τραγικό φινάλε για τον ΠΑΟΚ. Ενώ οι Θεσσαλονικείς είχαν τη νίκη στα χέρια τους, η Μπραν ισοφάρισε στο 89’, πήρε ισοπαλία 1-1 και έβαλε τέλος στο σερί δυο νικών του ΠΑΟΚ, στο ματς της 5ης αγωνιστικής της League Phase του Europa League.

Ηρωας ξανά ο Παβλένκα, ο οποίος στο 18’ απέκρουσε πέναλτι, ο ΠΑΟΚ προηγήθηκε στο 64’ με τον Ιβανούσετς, όμως δεν άντεξε την πίεση των Νορβηγών. Αξιο αναφοράς ότι αποδοκιμάστηκε ο Τσάλοφ, καθώς ο Ρώσος μπήκε αλλαγή και έκανε πολλά λάθη. Ο ΠΑΟΚ έχασε τα αβγά και τα καλάθια από το 80’ και μετά.