Ο ΠΑΟΚ υποδέχεται την Μπραν (19:45) στην Τούμπα σε ένα παιχνίδι με τεράστια σημασία για τη συνέχεια της πορείας του στο Europa League.
Λίγη ώρα πριν τη σέντρα της αναμέτρησης, ο Ραζβάν Λουτσέσκου έκανε γνωστή την ενδεκάδα του Δικεφάλου για το ματς.
Αναλυτικά η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ: Παβλένκα, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Κένι, Μπάμπα, Μπιάνκο, Μεϊτέ, Ιβανούσετς, Ζίβκοβιτς, Τάισον, Γιακουμάκης.
Στον πάγκο: Μοναστηρλής, Τσιφτσής, Βολιάκο, Λόβρεν, Τσάλοβ, Σάστρε, Θυμιάνης, Οζντόεβ, Τέιλορ, Χατσίδης, Μύθου, Ντεσπόντοβ.
