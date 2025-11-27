Ο Ολυμπιακός έπαιξε γενναία και με πάθος κόντρα στην Βασίλισσα της Ευρώπης, όμως το έργο του ήταν… αδύνατο απέναντι στους υπερπαίκτες της Ρεάλ Μαδρίτης. Οι «ερυθρόλευκοι» προηγήθηκαν στο σκορ (8′ Τσικίνιο) και έβαλαν φωτιά στο Καραϊσκάκη, όμως ο Εμπαπέ απάντησε αμέσως με το δεύτερο πιο γρήγορο χατ-τρικ στην ιστορία του Champions League και έβαλε το ματς στο δρόμο του για τους «μερένχες». Στο 52′ ο Ταρέμι μείωσε και έβαλε ξανά τους «ερυθρόλευκους» στο ματς, όμως στο 60′ ο απίθανος Εμπαπέ πέτυχε το τέταρτο γκολ του για το 2-4. Μείωσε ξανά στο τέλος ο Ολυμπιακός με τον Ελ Κααμπί στο 81′, έχασε ευκαιρίες για την ισοφάριση, όμως το έργο του για ένα μυθικό αποτέλεσμα έμεινε ανολοκλήρωτο…

Ο Ολυμπιακός συνολικά έκανε ό,τι μπορούσε, έκανε ένα συγκλονιστικό παιχνίδι απέναντι στη μεγαλύτερη ομάδα του κόσμου, όμως αυτό δυστυχώς δεν ήταν αρκετό. Για τους «ερυθρόλευκους» διακρίθηκαν Τσικίνιο, Ταρέμι, Μουζακίτης, Ελ Κααμπί και Στρεφέτσα, ενώ για τη Ρεάλ, πέρα από το απίθανο ματς του Εμπαπέ, σπουδαία απόδοση έπιασαν και οι Βινίσιους (2 ασίστ) και Καμαβινγκά (1 ασίστ).

Τρομερό ξεκίνημα ο Ολυμπιακός αλλά δεν έφτανε

Τρομερό ήταν το ξεκίνημα του Ολυμπιακού στο ματς, με τρομερό πάθος και μαχητικότητα, με τους «ερυθρόλευκους» να πέφτουν πρώτοι στη μπάλα και να δείχνουν μεγάλη προσήλωση στο αμυντικό κομμάτι. Επιθετικά, το έξοχο πρέσινγκ και η γρήγορη κυκλοφορία της μπάλας ταλαιπώρησε πολύ την ήδη προβληματική και με απουσίες άμυνα της «Βασίλισσας», ωστόσο όλα αυτά κράτησαν πολύ λίγο…

Η πρώτη φάση του αγώνα ήταν για τη Ρεάλ στο 3′, με τον Τζολάκη να αποκρούει το σουτ του Βινίσιους στην αντεπίθεση. Στο 5′ ο Τσικίνιο απάντησε για τον Ολυμπιακό με σουτ λίγο άουτ, ενώ ένα μέτρο πάνω από το οριζόντιο πέρασε και το απευθείας φάουλ του Ποντένσε στο 7′. Ένα ακόμη λεπτό αργότερα, ήρθε το 1-0 για τον Ολυμπιακό, σε μια φάση που οι «ερυθρόλευκοι»… έκρυψαν τη μπάλα. Ποντένσε, Ελ Κααμπί και Τσικίνιο συνδυάστηκαν έξοχα με γρήγορες πάσες έξω από την περιοχή και ο Πορτογάλος με δεξί δυνατό σουτ έστειλε τη μπάλα στη γωνία του Λούνιν, ανοίγοντας το σκορ.

Βινίσιους και Εμπαπέ δεν είχαν αντίπαλο

Όχι ότι κόντρα σε μια ομάδα σαν τη Ρεάλ χρειάζεται να κάνει μια ομάδα κάτι… κακό για να χάσει, όποια και αν είναι, ωστόσο η αλήθεια είναι ότι ο Ολυμπιακός τα έκανε και όλα πιο εύκολα για τη «Βασίλισσα» στο διάστημα που αυτή «απάντησε» στο γκολ των «ερυθρόλευκων». Η επιλογή να είναι η γραμμή άμυνας πολύ μακριά από τον Τζολάκη δεν «έπιασε», ενώ πολλά ήταν και τα ατομικά αμυντικά λάθη στις φάσεις που οι «μερένγκες» τιμώρησαν με γκολ.

Στο 1-1 και το 1-2 δεν υπάρχει κανείς κοντά στον Εμπαπέ, ενώ στο 1-3 ο Ροντινέι ξεχνιέται για να τραβηχθεί για το οφσάιντ. Ταυτόχρονα η άμυνα ζώνης απέναντι στους χαφ της Ρεάλ αποδείχθηκε αναποτελεσματική αφού είχαν πάρα πολύ χρόνο και χώρο για να κάνουν παιχνίδι και να βρουν με κάθετες μπαλιές τους «φονικούς» επιθετικούς τους, που όπως αποδείχθηκε δεν είχαν αντίπαλο…

Ευκαιρία για το 2-0 ο Ολυμπιακός, 1-1 η Ρεάλ και ιστορικό χατ-τρικ Εμπαπέ

Στο 20ο λεπτό ο Ολυμπιακός είχε μια μεγάλη ευκαιρία για δεύτερο γκολ, όμως ο Λούνιν απέκρουσε εντυπωσιακά το βολέ του Τσικίνιο και δύο λεπτά μετά, η Ρεάλ Μαδρίτης ισοφάρισε το σκορ με πολύ απλό τρόπο από το… πουθενά. Μια υπέροχη διαγώνια μπαλιά του Βινίσιους έπιασε στον ύπνο την «ερυθρόλευκη» άμυνα, ο Εμπαπέ έφυγε πιο γρήγορα από όλους στον κενό χώρο και με πλασέ νίκησε τον Τζολάκη για το 1-1.

Το διάστημα που ακολούθησε ήταν ωστόσο καταστροφικό για την άμυνα του Ολυμπιακού. Μέσα σε δύο λεπτά η Ρεάλ έφτασε στην ανατροπή ξανά με απλό γκολ. Ο Γκιουλέρ έκανε τη σέντρα, ο Εμπαπέ ήταν μόνος στην περιοχή, σηκώθηκε πιο ψηλά απ’ όλους και έκανε το 1-2 με καρφωτή κεφαλιά. Το χατ-τρικ του τεράστιου Γάλλου ολοκληρώθηκε μέσα σε 6 λεπτά και 45 δευτερόλεπτα, το οποίο είναι το δεύτερο γρηγορότερο στην ιστορία του Champions League. Στο 29′ η Ρεάλ έφτασε στο 1-3, όταν η μπαλιά του Καμαβινγκά τρύπησε και πάλι την άμυνα του Ολυμπιακού, ο Εμπαπέ βρέθηκε πάλι μόνος απέναντι στον Τζολάκη και τον νίκησε πολύ εύκολα με το πλασέ.

Δοκάρι η Ρεάλ, μεγάλες ευκαιρίες ο Ελ Κααμπί

Στο 34′ ο Ελ Κααμπί έφυγε στην αντεπίθεση μετά από βολέ του Τζολάκη και έφτασε τετ-α-τετ, όμως ο Λούνιν του έκλεισε τον δρόμο και καθάρισε τη φάση. Ένα δίλεπτο μετά ο Τσουαμενί τράνταξε το οριζόντιο του Τζολάκη με δυνατό σουτ εκτός περιοχής, ενώ στο 44′ ο Βινίσιους είχε πλασέ λίγο έξω σε κόντρα της Ρεάλ. Στο φινάλε του ημιχρόνου και το πρώτο λεπτό των καθυστερήσεων, ο Ελ Κααμπί είχε νέα ευκαιρία για να μειώσει το σκορ, όμως ο Λούνιν απέκρουσε την κεφαλιά του από το ύψος του πέναλτι.