Μετά το φινάλε των εννέα αναμετρήσεων της Τετάρτης (26/11), η εικόνα της βαθμολογίας στη League Phase του Champions League έχει πλέον ξεκαθαρίσει περισσότερο, έπειτα από μία βραδιά γεμάτη θέαμα και παραγωγικό ποδόσφαιρο. Ο Ολυμπιακός πρόσφερε ένα από τα πιο συναρπαστικά παιχνίδια της αγωνιστικής, παλεύοντας στα ίσα κόντρα στη Ρεάλ Μαδρίτης σε ένα ματς επτά τερμάτων, το οποίο κατέληξε τελικά στη «Βασίλισσα» με 4-3.

Ένα ακόμη χορταστικό παιχνίδι έγινε στο Παρίσι, όπου η Παρί Σεν Ζερμέν επικράτησε της Τότεναμ με 5-3, προσφέροντας οκτώ γκολ και ασταμάτητο ρυθμό. Η Άρσεναλ παραμένει η μοναδική ομάδα με το απόλυτο 5/5, έπειτα από τη σημαντική νίκη της με 3-1 απέναντι στην Μπάγερν Μονάχου στο Λονδίνο. Μεγάλη έκπληξη σημειώθηκε στο Άνφιλντ, όπου η Αϊντχόφεν διέλυσε τη Λίβερπουλ με 4-1, ενώ η Ατλέτικο Μαδρίτης επικράτησε 2-1 της Ίντερ σε ακόμη μία δυνατή αναμέτρηση. Στη Λισαβόνα, η Σπόρτινγκ επιβλήθηκε άνετα με 3-0 της Κλαμπ Μπριζ.

Στα υπόλοιπα ματς, η Αταλάντα πέτυχε εμφατικό «διπλό» με 3-0 επί της Άιντραχτ Φρανκφούρτης, ενώ νωρίτερα η Πάφος είχε αποσπάσει ισοπαλία 2-2 από τη Μονακό, και η Κοπεγχάγη είχε νικήσει 3-2 την Καϊράτ Αλμάτι.

Αναλυτικά η βαθμολογία της League Phase του Champions League: