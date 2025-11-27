Ο Ισπανός τεχνικός του Παναθηναϊκού επέλεξε να αγωνιστεί η ομάδα του με τρεις κεντρικούς αμυντικούς στο ματς με τη Στουρμ Γκρατς, ενώ άφησε στον πάγκο τον Μλαντένοβιτς και επέλεξε στην ενδεκάδα τον Καλάμπρια.

Το γράφημα της ΟΥΕΦΑ δίνει διάταξη 1-4-3-3, ωστόσο είναι αρκετά πιθανό οι Πράσινοι να παίξουν τελικά σε σχηματισμό 1-3-4-3.

Η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού: Ντραγκόφσκι, Τουμπά, Ίνγκασον, Πάλμερ – Μπράουν, Καλάμπρια, Τσέριν, Μπακασέτας, Τζούριτσιτς, Ζαρουρί, Τετέ, Σφιντέρσκι.

Στον πάγκο βρίσκονται οι: Κότσαρης, Γείτονας, Τσιριβέγια, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τερζής και Πάντοβιτς.