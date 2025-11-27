Μετά από επτά μήνες έντονων διαβουλεύσεων, κυβέρνηση και κοινωνικοί εταίροι κατέληξαν σε ένα νέο πλαίσιο για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας, το οποίο ανοίγει «νέα εποχή», όπως τόνισε η υπουργός Εργασίας, Νίκη Κεραμέως.

Η συμφωνία βασίζεται σε τρεις άξονες. Επέκταση των Συλλογικών Συμβάσεων Εργασίας ώστε να προστατεύονται περισσότεροι εργαζόμενοι, επαναφορά της μετενέργειας, δηλαδή μια σύμβαση να είναι ενεργή ακόμα και μετά τη λήξη της, και ταχύτερες διαδικασίες για την επίλυση διαφορών μεταξύ εργαζομένων και εργοδοτών.

Οι 3 άξονες

1.Εύκολη επέκταση συμβάσεων

Καλύπτονται περισσότεροι εργαζόμενοι. Αν μια συλλογική σύμβαση εργασίας υπογράφεται από τους εθνικούς κοινωνικούς εταίρους, δεν εξετάζεται καθόλου το ποσοτικό κριτήριο (το οποίο πέφτει και στις άλλες περιπτώσεις από το 50% στο 40%). Δίνεται η δυνατότητα στη ΓΣΕΕ να μπορεί να υπογράφει κλαδικές συμβάσεις επικουρικά. Διευκολύνεται επίσης η εγγραφή στα μητρώα, περιορίζοντας τα στοιχεία που ήταν απαραίτητα.

2.Πλήρης προστασία των εργαζομένων και μετά τη λήξη της συλλογικής σύμβασης

Όλοι οι όροι εξακολουθούν να ισχύουν και μετά τη λήξη της. Επανέρχεται το προ μνημονιακό καθεστώς της μετενέργειας που είχε λήξει το 2012.

Καλύπτονται και όσοι εργαζόμενοι προσλαμβάνονται κατά την τρίμηνη παράτασή της.

3.Ταχύτερες διαδικασίες για την επίλυση διαφορών εργαζομένων – εργοδοτών

Θα συσταθεί τριμελής επιτροπή για τον έλεγχο των προϋποθέσεων μονομερούς προσφυγής στον ΟΜΕΔ, ενώ καταργείται ο δεύτερος βαθμός διαιτησίας για ταχύτερη διαδικασία.

Γιάννης Παναγόπουλος και Βασίλης Πρασσάς στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τα εργασιακά

Ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γιάννης Παναγόπουλος και ο Σύμβουλος Εργασιακών Θεμάτων, Βασίλης Πρασσάς μίλησαν στην «Κοινωνία Ώρα MEGA» για τα εργασιακά.

Ο κ. Παναγόπουλος μίλησε για την συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις.

«Είναι αλήθεια ότι είχαμε ξεκινήσει η ΓΣΕΕ με τις εργοδοτικές οργανώσεις σε επίπεδο προέδρων και για λόγους που αφορούν σε άλλες επιλογές έγινε με μυστικότητα, γιατί υπήρχαν κίνδυνοι και λόγω εξωτερικών παρεμβάσεων να μην γίνει καμία συμφωνία. Είναι μια συμφωνία καλή, αποκαθιστά στο επίπεδο των κλαδικών συμβάσεων σε μεγάλο βαθμό, και δίνει και κάποια ευκαιρία επέκτασης που δεν υπήρχε προμνημονιακά και αν συνοδευτεί στην επαναφορά προσδιορισμού του κατώτερου μισθού στα χέρια εργοδοτών και εργαζομένων, τότε αυτή η μνημονιακή περίοδος θα αποτελεί και για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα, παρελθόν. Είναι σημαντικό ότι δόθηκε στη ΓΣΕΕ κατά πλάσμα δικαίου, η δυνατότητα είτε να συνάπτει απευθείας είτε να επικουρεί τις οργανώσεις που δεν έχουν ισχυρή δυνατότητα, εφόσον αυτές το επιθυμούν, δεν μπορεί να καταργηθεί η αυτονομία καμίας οργάνωσης. Και από την άλλη όταν ο διαπραγματευτής είναι ένας εθνικός κοιν. εταίρος να συνάπτει σύμβαση, οπότε κατά πλάσμα δικαίου έχει το 40%, δηλαδή θα επεκτείνεται η σύμβαση», υπογράμμισε.

Ποιες Σ.Σ.Ε. αναμένεται να επανέλθουν

Επισιτισμού: έληξε εντός του 2025

Εμπορικών Επιχειρήσεων: έληξε το 2013

Οδηγών Φορτηγών: έληξε το 2012

Παροχής Υπηρεσιών: έληξε το 2011

Κλάδων Βιομηχανίας: έληξαν την προηγούμενη 10ετία

Οφέλη & προστασία εργαζομένων

Αύξηση Μισθών για το σύνολο των εργαζομένων (από 10% έως 30%)

Ευνοϊκοί μη μισθολογικοί όροι (5ήμερο, επιπλέον άδειες, επιπλέον αργίες, παροχές κατάρτισης και επαγγελματικής ασφάλισης κ.ά.)

Επαναφορά βασικών επιδομάτων (Γάμου, Τέκνων, Σπουδών, Ανθυγιεινής Εργασίας)

Δεν καταργούνται τα επιδόματα αν λήξει η σύμβαση (Τέκνων, Σπουδών, Προϋπηρεσίας, Επικινδυνότητας κτλ.)