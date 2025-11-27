Το μεγάλο αφεντικό της Google, Σουντάρ Πιτσάι, αρχίζει να απειλεί τον επικεφαλής της Nvidia, Τζένσεν Χουάνγκ, για τον τίτλο του διευθύνοντος συμβούλου που ηγείται της εισηγμένης με τη μεγαλύτερη κεφαλαιοποίηση στον κόσμο.

Η μητρική εταιρεία της Google, η Alphabet, πλησιάζει ολοταχώς σε κεφαλαιοποίηση τα 4 τρισεκατομμύρια δολάρια και βρίσκεται πλέον πιο κοντά στη χρηματιστηριακή αξία της Nvidia.

Η κεφαλαιοποίηση της τελευταίας διαμορφώνεται σε 4,39 τρισ., με αυτή της Google να έχει φτάσει πλέον τα 3,847 τρις δολάρια μετά τη συνεχή άνοδο των τελευταίων ημερών. Ανάμεσά τους βρίσκεται η Apple με κεφαλαιοποίηση της τάξης των 4,12 τρισ. δολαρίων.

Οι μετοχές της Alphabet έχουν πραγματοποιήσει μηνιαίο ράλι που τροφοδοτήθηκε από τον ενθουσιασμό των επενδυτών για τους κολοσσούς ανάπτυξης εργαλείων τεχνητής νοημοσύνης, cloud computing και μικροτσίπ της μητρικής εταιρείας Google, αναφέρει σε ανάλυσή της η Wall Street Journal. Η Nvidia έχει δει αντίθετα το ίδιο διάστημα τις μετοχές της να δέχονται πιέσεις, με τη χρηματιστηριακή της αξίας να υποχωρεί κάτω από τα 5 τρις δολάρια που είχε φτάσει πριν από λίγες εβδομάδες. Τα ίδια στοιχεία δείχνουν ότι αυτόν το μήνα οι μετοχές της Alphabet κινήθηκαν υψηλότερα κατά 15% και αυτές της Nvidia κινήθηκαν χαμηλότερα κατά 12%.

Τα μεγάλα ντιλς

Τα θετικά νέα για τη Google είναι καλά το τελευταίο διάστημα. Οι επενδυτές ήταν πιο αισιόδοξοι για τις προοπτικές της εταιρείας μετά την ανακοίνωση ότι η Meta Platforms, η μητρική εταιρεία μεταξύ άλλων των Facebook, Instagram, WhatsApp, βρίσκεται σε συνομιλίες για να διοχετεύσει αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια σε μικροτσίπ τεχνητής νοημοσύνης της Google, μία από τις λίγες εναλλακτικές λύσεις σε σχέση με αντίστοιχα προϊόντα που προσφέρει στην αγορά η Nvidia.

Το ντιλ αφορά σύμφωνα με τον εξειδικευμένο ιστότοπο τεχνολογίας The Information σε χρήση μικροτσίπ της Google από τη Meta για τη λειτουργία των κέντρων δεδομένων της τελευταίας. Η Alphabet πέρυσι αύξησε την παραγωγή ημιαγωγών, μια προσπάθεια που ενδεχομένως μειώνει την εξάρτηση από εξωτερικούς προμηθευτές, αναφέρεται.

Άλλες ανησυχίες για περιορισμούς στις πωλήσεις προηγμένων μικροτσίπ για την τεχνητή νοημοσύνη που έκαναν πρόσφατα την εμφάνισή τους στις αγορές έχουν επηρεάσει ιδιαίτερα έντονα την Nvidia, η οποία μέχρι τώρα αποτελούσε τη βασικότερη προτίμηση των επενδυτών της Wall Street για τις εταιρείες υψηλής τεχνολογίας και όχι μόνο. Την ίδια στιγμή, η Alphabet αψήφησε αυτήν την τάση, με τους επενδυτές να ανταμείβουν την εταιρεία τόσο για τις προόδους της στην τεχνητή νοημοσύνη όσο και για τις ισχυρές βασικές της δραστηριότητες παροχής υπηρεσιών διαφημίσεων στο διαδίκτυο και αναζήτησης δεδομένων, δείχνουν τα στοιχεία της Wall Street Journal.

Τυχόν προκλήσεις στον κλάδο της τεχνητής νοημοσύνης παραμένουν στην πρώτη γραμμή των ανησυχιών των επενδυτών. Αυτό συμβαίνει επειδή οι εν λόγω μετοχές έχουν κάνει ιδιαίτερα μεγάλα ράλι το τελευταίο διάστημα. Η Nvidia εξακολουθεί να καταγράφει άνοδο 32% φέτος, αλλά οι μετοχές έχουν δεχθεί το μεγαλύτερο βάρος των πρόσφατων φόβων ότι το κύμα δαπανών για υποδομές τεχνητής νοημοσύνης δεν θα μεταφραστεί σε κέρδη τα επόμενα χρόνια, σημειώνεται.

Ο βασικός χρηματιστηριακός δείκτης της Wall Street, o S&P 500 ενισχύεται κατά 15% από τις αρχές του έτους. Ο δείκτης των εταιρειών υψηλής τεχνολογίας ενισχύεται το ίδιο διάστημα κατά 19,2% σύμφωνα με στοιχεία του Bloomberg.