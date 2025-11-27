Ο πρωταθλητής Μαξ Φερστάπεν έπιασε ήδη στη βαθμολογία τον Όσκαρ Πιάστρι και βρίσκεται σε απόσταση βολής από την κορυφή, ενόψει ενός Grand Prix που έχει επιπλέον βαθμούς λόγω του Sprint, ενώ ο Λάντο Νόρις βλέπει το όνειρο για το πρώτο του παγκόσμιο πρωτάθλημα να πλησιάζει, έχοντας προβάδισμα 24 βαθμών από τους Μαξ Φερστάπεν και Όσκαρ Πιάστρι, με μόλις 58 βαθμούς να απομένουν στη μάχη του τίτλου.

Το πρωτάθλημα θα κριθεί στους δύο τελευταίους αγώνες της χρονιάς — Κατάρ και Άμπου Ντάμπι — καθώς και στο τελευταίο Sprint της σεζόν, που θα διεξαχθεί στη Λουσάιλ. Αν ο Νόρις καταφέρει να πάρει μόλις δύο βαθμούς περισσότερους από τον Πιάστρι και τον Φερστάπεν στο Grand Prix του Κατάρ, θα στεφθεί πρωταθλητής για πρώτη φορά στην καριέρα του.

Μετά τον διπλό μηδενισμό στο Λας Βέγκας, λόγω υπέρμετρης φθοράς του κατώτατου σημείου αναφοράς (το γνωστό «κόντρα πλακέ»), η McLaren θέλει να αφήσει πίσω τις αρνητικές εντυπώσεις. Η πίστα της Λουσάιλ στο Κατάρ ταιριάζει στα χαρακτηριστικά του μονοθεσίου της, ωστόσο τα τελευταία δύο χρόνια νικητής εκεί ήταν ο Μαξ Φερστάπεν. Ο Ολλανδός συνεχίζει να κυνηγάει την πιο εντυπωσιακή ανατροπή στην ιστορία της F1 και με τη δυναμική που έχει δεν είναι καθόλου απίθανο να βρεθεί στο Αμπού Ντάμπι σε θέση ανάλογη με αυτή που βρέθηκε το 2021, όταν χρειάστηκε να περάσει στον τελευταίο γύρο τον Λιούις Χάμιλτον για να κατακτήσει το πρώτο από τα τέσσερα συνεχόμενα πρωταθλήματα.

To Κατάρ, μετά τον έκτακτο αγώνα το 2021 λόγω πανδημίας, επέστρεψε μόνιμα στη Formula 1, χάρη στο δεκαετές συμβόλαιο που υπεγράφη πέρυσι. Ο περσινός αγώνας έμεινε στην ιστορία, καθώς η ζέστη και η υγρασία, δοκίμασαν τα όρια των οδηγών, με τον Μαξ Φερστάπεν να κατακτά τον 3ο του τίτλο στον αγώνα Sprint. Το Διεθνές Αυτοκινητοδρόμιο της Λουσάιλ, μήκους 5,4 km (57 γύροι), είναι ιδιαίτερα απαιτητικό για τα ελαστικά.

Για τον αγώνα θα χρησιμοποιηθούν οι πιο σκληρές γόμες της γκάμας (C1, C2, C3), σε αντίθεση με το Λας Βέγκας. Κατασκευασμένη το 2004, η πίστα είναι γνωστή στην κοινότητα του μηχανοκίνητου αθλητισμού, καθώς φιλοξενεί συχνά αγώνες μοτοσυκλετών.