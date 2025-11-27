Η Audi σε συνεργασία με την Audi Financial Services, προσφέρει το νέο Α3 με προνομιακό πρόγραμμα χρηματοδότησης: σταθερό επιτόκιο 4% για περιορισμένο χρονικό διάστημα. Το πρόγραμμα Auto Credit Audi Now 4% απευθύνεται σε ιδιώτες και εταιρικούς πελάτες και ισχύει για όλες τις εκδόσεις του Audi A3.

Η γκάμα Audi A3, που περιλαμβάνει τα A3 Sportback και A3 allstreet

Βασίζεται σε χρηματοδότηση διάρκειας 24 μηνών, με ελάχιστη προκαταβολή 10%, προσφέροντας μια ισορροπημένη λύση ανάμεσα στη μηνιαία δόση και στη διατήρηση της αξίας του αυτοκινήτου.

«Με το νέο χρηματοδοτικό πρόγραμμα για το Audi A3, διευρύνουμε την πρόσβαση σε ένα από τα πιο επιτυχημένα μοντέλα της μάρκας, δίνοντας τη δυνατότητα σε ακόμη περισσότερους οδηγούς να ζήσουν την εμπειρία Audi στην καθημερινότητά τους», αναφέρει ο Ανδρέας Χαλμπές, Head of Audi στην Ελλάδα.