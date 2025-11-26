Η Μακάμπι Τελ Αβίβ συνεχίζει να προβληματίζει με την αγωνιστική της εικόνα, καταγράφοντας μόλις τρεις νίκες σε 13 αγώνες της EuroLeague, και η παραμονή του Όντεντ Κάτας στον πάγκο της φαίνεται πλέον εξαιρετικά αβέβαιη. Ο πρώην προπονητής του Παναθηναϊκού δεν κατάφερε να αντιστρέψει την κάκιστη πορεία της ομάδας, που βρίσκεται στην τελευταία θέση της κατάταξης και παρουσιάζει εμφανή σημάδια μετριότητας.

Ισραηλινά μέσα αναφέρουν πως μία νίκη-ανάσα απέναντι στην Ολίμπια Μιλάνο στις 26/11 θα μπορούσε να του δώσει παράταση, αλλά η Μακάμπι διασύρθηκε ξανά, επιβεβαιώνοντας τις ανησυχίες για το μέλλον του Κάτας στον πάγκο.

Ο Όντεντ Κάτας έχει μακρά σχέση με τη Μακάμπι, έχοντας αγωνιστεί ως παίκτης (1995-1999) και αναλάβει τρεις φορές τον πάγκο της ως προπονητής (2007-08, 2014-15, 2022-σήμερα). Ωστόσο, οι τελευταίες αποτυχίες φαίνεται πως οδηγούν στο τέλος αυτής της συνεργασίας.