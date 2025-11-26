Η απουσία του τραυματίακαι το γεγονός ότι ο Παναθηναϊκός δεν μπορούσε να δηλώσει στη Β’ λίστα κάποιον από τους τερματοφύλακες της, έφεραν την παρουσία του 16χρονου Χρήστου Γείτονα στην αποστολή των «πράσινων» για την εντός έδρας αναμέτρηση με τη

Αυτή δεν ήταν η μοναδική έκπληξη, καθώς ο Ράφα Μπενίτεθ θα έχει μαζί του και τον 18χρονο επιθετικό, Σωτήρη Τερζή, ο οποίος υπέγραψε πρόσφατα επαγγελματικό συμβόλαιο με το σύλλογο.

Εκτός από τον Λαφόν, ο προπονητής του Παναθηναϊκού δεν υπολογίζει στον τιμωρημένο λόγω καρτών Σιώπη και στους τραυματίες Πελίστρι, Κυριακόπουλο, Σάντσες, ενώ στους 21 παίκτες που επέλεξε βρίσκεται ο Πέδρο Τσιριβέγια.

Στην αποστολή του Παναθηναϊκού για τον αγώνα με τη Στουρμ Γκρατς είναι οι: Ντραγκόφσκι, Κότσαρης, Καλάμπρια, Τσιριβέγια, Τουμπά, Ζαρουρί, Τετέ, Μπακασέτας, Πάλμερ – Μπράουν, Ίνγκασον, Τσέριν, Σφιντέρσκι, Ταμπόρδα, Μλαντένοβιτς, Φικάι, Κώτσιρας, Μπρέγκου, Τζούριτσιτς, Πάντοβιτς, Τερζής, Γείτονας.