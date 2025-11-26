Η ομάδα μπάσκετ Γυναικών του EuroCu[ ολοκλήρωσε τις υποχρεώσεις της στους ομίλους της EuroLeague με ήττα 99-47 από τη Φενέρμπαχτσε στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας. Παρά την ήττα, οι ερυθρόλευκες εξασφάλισαν το εισιτήριο για τη φάση των «32» του EuroCup, συνεχίζοντας το ευρωπαϊκό τους ταξίδι.

Σε έναν δύσκολο αγώνα απέναντι σε μία από τις πιο ισχυρές ομάδες της Ευρώπης, οι Πειραιώτισσες βρέθηκαν πίσω με 31-8 στην πρώτη περίοδο και 49-26 στο ημίχρονο, καταλήγοντας στο τελικό 99-47.

Η προσοχή τώρα στρέφεται στο πρωτάθλημα της Α1, όπου το Σάββατο (29/11, 11:45) ο Ολυμπιακός θα αντιμετωπίσει εκτός έδρας τον Αμύντα, για την 8η αγωνιστική.