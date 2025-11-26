Ο Τζιοβάνι δεν ξέχασε τη βραδιά που σημάδεψε την ευρωπαϊκή ιστορία του Ολυμπιακού. Λίγο πριν από το σημερινό παιχνίδι των Πειραιωτών με τη Ρεάλ Μαδρίτης, ο Βραζιλιάνος μάγος έφερε στη μνήμη το επικό 3-3 της 15ης Σεπτεμβρίου 1999 στο κατάμεστο ΟΑΚΑ, όταν οι «ερυθρόλευκοι» άνοιγαν τη σεζόν του Champions League απέναντι στους «μερένγκες» και ο Ίκερ Κασίγιας έκανε το ντεμπούτο του στη διοργάνωση.

Σε εκείνο το αξέχαστο ματς, ο Τζιοβάνι ήταν ο μεγάλος πρωταγωνιστής, σημειώνοντας δύο τέρματα, ενώ το τρίτο είχε πετύχει ο Ζάχοβιτς. Με νοσταλγία για εκείνη τη χορταστική αναμέτρηση, ο Βραζιλιάνος θρύλος του Ολυμπιακού έστειλε μήνυμα προς την τωρινή ομάδα, ανεβάζοντας στα κοινωνικά δίκτυα το εμψυχωτικό «Pame!».