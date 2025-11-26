Η Κ19 του Ολυμπιακού γνώρισε την ήττα με 0-2 από τη Ρεάλ Μαδρίτης για την 5η αγωνιστική του Youth League, σε μια αναμέτρηση όπου οι «ερυθρόλευκοι» παίκτες στάθηκαν με αξιοσημείωτη μαχητικότητα και πάλεψαν κόντρα στη μεγάλη αντίπαλο. Παρότι κράτησαν το μηδέν για περισσότερη από μία ώρα, δύο γκολ στα τελευταία λεπτά του αγώνα έγειρε την πλάστιγγα υπέρ των Μαδριλένων.

Παρά το αποτέλεσμα, η ομάδα του Ολυμπιακού διατηρεί τον έλεγχο της υπόθεσης πρόκριση βρισκόμενη στην 19η θέση της βαθμολογίας. Με επτά βαθμούς και την τελευταία αγωνιστική να έρχεται απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα, οι «ερυθρόλευκοι» έχουν ρεαλιστικές πιθανότητες να συνεχίσουν στη διοργάνωση, καθώς πέρσι οι οκτώ βαθμοί ήταν αρκετοί.

Η εικόνα του αγώνα

Η Κ19 του Ολυμπιακού πάλεψε με όλες του τις δυνάμεις απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, σε ένα παιχνίδι όπου η «βασίλισσα» επιχείρησε να επιβάλει από νωρίς τον ρυθμό της και να ελέγξει την κατοχή. Οι Πειραιώτες αμύνθηκαν οργανωμένα στα πρώτα λεπτά, ενώ από το 20ό λεπτό ανέβασαν την πίεση ψηλά, δημιουργώντας τις δικές τους τελικές.

Σημαντικές στιγμές ήρθαν από τον Βασιλακόπουλο και τον Φίλη, ενώ ο Γεωργακόπουλος κράτησε με εντυπωσιακές αποκρούσεις το μηδέν στο πρώτο μέρος. Στην επανάληψη, οι «ερυθρόλευκοι» προσπάθησαν να γίνουν επικίνδυνοι με αντεπιθέσεις και είχαν κορυφαία στιγμή στο 72’ όταν ο Βασιλακόπουλος βρήκε το δοκάρι. Η Ρεάλ κατάφερε να ανοίξει το σκορ στο 78’ με τον Ντίεθ και «κλείδωσε» τη νίκη με πέναλτι στις καθυστερήσεις (0-2). Παρά την ήττα, η ομάδα του Ολυμπιακού έδειξε μαχητικότητα και συνεχίζει να ελπίζει για την πρόκριση.