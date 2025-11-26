Ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει σε λίγη ώρα τη Ρεάλ Μαδρίτης στο “Γεώργιος Καραϊσκάκης” για τη 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Ενόψει του μεγάλου αγώνα, ο Γιώργος Πρίντεζης μίλησε στο pregame show του MEGA.

View this post on Instagram A post shared by ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)

Τι δήλωσε ο Γιώργος Πρίντεζης:

«Είναι όμορφη στιγμή για τον κάθε αθλητή και είναι από τα παιχνίδια που το κίνητρο είναι πάρα πολύ μεγάλο για όλους τους αθλητές και είναι και παιχνίδια τα οποία πλάθουν χαρακτήρες και με μια καλή αγωνιστική κατάσταση κάποιου παίκτη μπορεί να βρει ψυχολογία και να έχει ακόμα καλύτερο ρυθμό στο μέλλον.»

«Μια ευχή για το πώς θα ζήσουμε αυτό το ματς; Μια ευχή να γίνει ένας ωραίος αγώνας και μακάρι να κερδίσουμε αυτό ξεκάθαρα! Γενικά την ομάδα δεν τη φοβάμαι, ειδικά σε αγώνες έτσι δύσκολους να το πω έτσι σε εισαγωγικά, της έχω εμπιστοσύνη μακάρι να πάνε όλα καλά.»