Το γκολ που σημείωσε ο Μεχντί Ταρέμι στο 52ο λετπό της αναμέτρησης και έκανε το σκορ 2 – 3 για τους «ερυθρόλευκους».
Δείτε το γκολ:
Ο Χρήστος Μουζακίτης μίλησε για την εμφάνιση του Ολυμπιακού κόντρα στη Ρεάλ, το αποτέλεσμα, αλλά και το βραβείο «Golden Boy Web»
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μίλησε για την εμφάνιση του Ολυμπιακού απέναντι στην πανίσχυρη Ρεάλ Μαδρίτης
Ο Κιλιάν Εμπαπέ μίλησε για τη νίκη της Ρεάλ Μαδρίτης επί του Ολυμπιακού, τονίζοντας ότι οι Ερυθρόλευκοι πίεσαν πολύ τους «μερένγκες»
Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να φύγει με το τρίποντο από το Φάληρο, όμως ο Ολυμπιακός την υποχρέωσε σε ένα από τα πιο δύσκολα και απαιτητικά βράδια της φετινής της πορείας στην Ευρώπη. Αυτό παραδέχθηκε ξεκάθαρα και ο Τσάμπι Αλόνσο στις δηλώσεις του μετά τη λήξη, αναγνωρίζοντας ότι η ομάδα του πέρασε δύσκολες στιγμές από την […]
Μια βραδιά γεμάτη ένταση, εκπλήξεις και ξεκάθαρα φαβορί πρόσφερε η 5η αγωνιστική της League Phase του Champions League. Η Αϊντχόφεν υπέγραψε μία ιστορική εμφάνιση στο Άνφιλντ διαλύοντας τη Λίβερπουλ, η Άρσεναλ έσπασε το αήττητο της Μπάγερν με πειστικό ποδόσφαιρο, ενώ η Σπόρτινγκ κυριάρχησε απέναντι στην Κλαμπ Μπριζ, κάνοντας αποφασιστικό βήμα πρόκρισης. Τρεις αγώνες, τρεις μεγάλες […]