Ποδόσφαιρο

Η Ρεάλ Μαδρίτης κατάφερε να φύγει με το τρίποντο από το Φάληρο, όμως ο Ολυμπιακός την υποχρέωσε σε ένα από τα πιο δύσκολα και απαιτητικά βράδια της φετινής της πορείας στην Ευρώπη. Αυτό παραδέχθηκε ξεκάθαρα και ο Τσάμπι Αλόνσο στις δηλώσεις του μετά τη λήξη, αναγνωρίζοντας ότι η ομάδα του πέρασε δύσκολες στιγμές από την […]