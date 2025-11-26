Η γκολάρα του Τσικίνιο κόντρα στην Ρεάλ Μαδρίτης μόλις στο 8ο λεπτό της αναμέτρησης μετά από ασίστ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί.
Δείτε εδώ το γκολ:
Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ είδε τρεις ποδοσφαιριστές του να μην μπορούν να συνεχίσουν, γεγονός που άλλαξε πλήρως τα πλάνα του. Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με τον Ντάνι Γκαρθία να ζητά αλλαγή λόγω ενοχλήσεων, με τον Έσε να μπαίνει στη θέση του. Η ατυχία συνεχίστηκε λίγα λεπτά αργότερα: στο 62ο λεπτό ο Λορέντσο Πιρόλα τραυματίστηκε μετά […]
Το μαγικό γκολ του Αγιούμπ Ελ Κααμπί στο 80ο λεπτό της αναμέτρησης με κεφαλιά που μειώνει το σκορ στο 3 – 4 για τον Ολυμπιακό. Δείτε το γκολ: View this post on Instagram A post shared by ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)
Μετά τον τραυματισμό του Τσικίνιο στο πρώτο μέρος, ήρθε και η αποχώρηση του Λορέντσο Πιρόλα να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ο Ιταλός στόπερ τραυματίστηκε στο 62ο λεπτό, αμέσως μετά την προσπάθειά του να προλάβει τον Εμπαπέ σε φάση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέο γκολ για τη Ρεάλ. Νιώθοντας έντονη ενόχληση, ο Πιρόλα […]
Το γκολ που σημείωσε ο Μεχντί Ταρέμι στο 52ο λετπό της αναμέτρησης και έκανε το σκορ 2 – 3 για τους «ερυθρόλευκους». Δείτε το γκολ: View this post on Instagram A post shared by ΤΑ ΝΕΑ (@tanea.gr)
Μετά την ήττα του Ολυμπιακού από τον Ερυθρό Αστέρα, ο προπονητής των Πειραιωτών, Γιώργος Μπαρτζώκας, στάθηκε στα κρίσιμα σημεία που επηρέασαν την έκβαση της αναμέτρησης. Στις πρώτες του δηλώσεις, τόνισε ότι το κακό αμυντικό transition επέτρεψε στους Σέρβους να σκοράρουν 12 συνεχόμενους πόντους, γεγονός που καθόρισε σε μεγάλο βαθμό το τέταρτο δεκάλεπτο και τελικά το […]