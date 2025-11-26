Ποδόσφαιρο

Μετά τον τραυματισμό του Τσικίνιο στο πρώτο μέρος, ήρθε και η αποχώρηση του Λορέντσο Πιρόλα να επιβαρύνει ακόμη περισσότερο την κατάσταση. Ο Ιταλός στόπερ τραυματίστηκε στο 62ο λεπτό, αμέσως μετά την προσπάθειά του να προλάβει τον Εμπαπέ σε φάση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε νέο γκολ για τη Ρεάλ. Νιώθοντας έντονη ενόχληση, ο Πιρόλα […]