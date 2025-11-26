Σταθερή οικονομική ανάπτυξη βλέπει για την Ευρώπη το 2026 η S&P Global, με τη Γερμανία να αρχίζει να διαδραματίζει ξανά πιο ουσιαστικό ρόλο ως ατμομηχανή της Γηραιάς Ηπείρου λόγω του δημοσιονομικού «ξυπνήματος», όπως χαρακτηρίζεται, στο οποίο επενδύει τώρα το Βερολίνο. Προβλέπει επίσης σχετικά σταθερό πληθωρισμό και διατήρηση των επιτοκίων δανεισμού από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα στα τρέχοντα επίπεδα.

Ο οίκος αξιολογήσεων στην τελευταία του έκθεση κάνει λόγο για ανάπτυξη 1,2% στην ευρωζώνη το 2026, μετά από αύξηση του ΑΕΠ 1,3% το 2025. Ειδικά για τη Βρετανία, η οποία παρουσιάζει σήμερα κρίσιμο προϋπολογισμό με όλα τα μάτια των αγορών να είναι στραμμένα στο Λονδίνο, η ανάπτυξη εάν δεν υπάρξουν εκπλήξεις αναμένεται να φτάσει το 1,4% το 2026, μετά από αντίστοιχο ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ για φέτος.

Η S&P Global εκτιμά ότι η ανάπτυξη και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες θα παραμείνει σε μεγάλο βαθμό σταθερή το 2026. Αυτό οφείλεται στη συγκράτηση των επιτοκίων νομισματικής πολιτικής, στους ισχυρούς ισολογισμούς του ιδιωτικού τομέα και στον ψηφιακό μετασχηματισμό της οικονομίας, σημειώνεται.

Ο παράγοντας Γερμανία

Η γεωγραφική σύνθεση της οικονομικής ανάπτυξης μεταβάλλεται στην Ευρώπη, αφού η ανάπτυξη της Γερμανίας προβλέπεται να ανακάμψει σημαντικά, ενώ η ανάπτυξη της Ισπανίας θα επιβραδυνθεί, εκτιμά ο οίκος.

Ο οίκος αναμένει ότι η επεκτατική δημοσιονομική πολιτική της Γερμανίας θα ενισχύσει την ανάπτυξη και θα έχει θετικές περιφερειακές δευτερογενείς επιπτώσεις, ιδίως στην Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη. Εκτιμά τις κυκλικές επιπτώσεις της πολιτικής στο 0,5% του γερμανικού ΑΕΠ το 2026, αυξάνοντας περαιτέρω τα επόμενα χρόνια. Ο αντίκτυπος στην πιθανή ανάπτυξη είναι λιγότερο βέβαιος σε αυτό το στάδιο.

Περιμένει επίσης ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός θα παραμείνει βασικός μοχλός ανάπτυξης το επόμενο έτος. Η παγκόσμια άνθηση στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης έχει ήδη συμβάλει κατά 0,4% στην ετήσια ανάπτυξη στην Ευρώπη από το 2021, σημειώνεται.

«Οι δυνατότητες περαιτέρω αποκλιμάκωσης του πληθωρισμού φαίνονται περιορισμένες, επομένως υπάρχουν ελάχιστα περιθώρια για πρόσθετες μειώσεις στα επιτόκια νομισματικής πολιτικής στην Ευρώπη», επισημαίνεται.

Η ανάκαμψη στη Γερμανία θα αντικατοπτρίζει τη δημοσιονομική της πολιτική. Στην Ισπανία, η αύξηση των επενδύσεων αναμένεται να επιβραδυνθεί καθώς η θετική επίδραση του προγράμματος Next Generation EU για την αποκατάσταση των κοινωνικοοικονομικών ζημιών από την πανδημία COVID-19 εξασθενεί. Ωστόσο, οι καταναλωτικές δαπάνες θα παραμείνουν βασικός μοχλός ανάπτυξης χάρη στην περαιτέρω βελτίωση της αγοράς εργασίας. Παρόλο που η S&P Global αναμένει ότι η διαφορά ανάπτυξης μεταξύ των δύο χωρών θα συρρικνωθεί, δεν αναμένει ότι η ανάπτυξη της Γερμανίας θα γίνει τόσο δυναμική όσο της Ισπανίας μεσοπρόθεσμα.

Πρόκειται για οριακή ανοδική αναθεώρηση της αύξησης του ΑΕΠ για το 2025 για τη Γερμανία, τη Γαλλία, την Ισπανία και την Ολλανδία. Αυτή έρχεται μετά από ισχυρότερα αποτελέσματα ΑΕΠ του τρίτου τριμήνου από ό,τι αναμενόταν. Στη Γερμανία, αυτό οφειλόταν στις ισχυρές εξαγωγές αγαθών προς τις ΗΠΑ και στην ισχυρή ανάκαμψη της παραγωγής αυτοκινήτων τον Σεπτέμβριο. Στη Γαλλία, προήλθε από τις μεγάλες εξαγωγές του κλάδου της αεροδιαστημικής και τις μεγάλες επενδύσεις στην τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών. Στην Ολλανδία, η ισχυρή ανάπτυξη του τρίτου τριμήνου ήταν κυρίως αποτέλεσμα των εξαγωγών.

Η ζήτηση

Από την πλευρά της ζήτησης, ο οίκος αναμένει ότι οι καταναλωτικές δαπάνες θα αυξηθούν με παρόμοιο ρυθμό το 2026 όπως και το 2025 –στο 1,4% από 1,3% στην ευρωζώνη και στο 1,1% από 1% στη Βρετανία.

Η αγορά εργασίας χαρακτηρίζεται ως λιγότερο υποστηρικτική και η αύξηση των πραγματικών μισθών είναι πιθανό να επιβραδυνθεί, αλλά να παραμείνει θετική, περίπου στο 1% κατά μέσο όρο. Εκτιμά επίσης ότι τα ποσοστά αποταμίευσης θα μπορούσαν να μειωθούν καθώς η εμπιστοσύνη ομαλοποιείται και τα επιτόκια υποχωρούν.

Η S&P Global πιστεύει επίσης ότι οι ιδιωτικές επενδύσεις θα συμβάλουν θετικά στην ανάπτυξη της ΕΕ χάρη στα χαμηλότερα επιτόκια νομισματικής πολιτικής, τη συνεχιζόμενη παγκόσμια άνθηση στις υποδομές τεχνητής νοημοσύνης και τις επιπτώσεις των υψηλότερων δημόσιων δαπανών για υποδομές και άμυνα. Αυτοί οι ούριοι άνεμοι θα πρέπει να βοηθήσουν στην αντιστάθμιση των αρνητικών επιπτώσεων της αστάθειας και της αβεβαιότητας στο εμπόριο, προστίθεται.

Ο πληθωρισμός

Ο πληθωρισμός έχει μετριαστεί στις περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες φέτος ως αποτέλεσμα των χαμηλότερων τιμών των ενεργειακών βασικών προϊόντων, της ανατίμησης του ευρώ και της χαλάρωσης των αγορών εργασίας, όπως μετριέται από τον λόγο των κενών θέσεων εργασίας προς την ανεργία, σημειώνει ο οίκος. Από την αρχή του έτους μέχρι σήμερα ο πληθωρισμός στην ευρωζώνη είναι 0,3 ποσοστιαίες μονάδες χαμηλότερος από ό,τι στο τέλος του περασμένου έτους, με τα δύο τρίτα της μείωσης να προέρχονται από υποχώρηση στις βασικές τιμές.

Η Βρετανία ξεχωρίζει ως εξαίρεση, με τον πληθωρισμό να επιταχύνεται ξανά φέτος λόγω της αύξησης των τιμών των τροφίμων και των υπηρεσιών κοινής ωφέλειας, καθώς και της άκαμπτης αύξησης των μισθών.