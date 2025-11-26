Ο Ρίτσαρντ Χόπκινς – φίλος του Μίκαελ Σουμάχερ και πρώην επικεφαλής επιχειρήσεων της Red Bull – πιστεύει ότι το είδωλο της F1 δεν θα επιστρέψει ποτέ στη δημόσια ζωή.

Έχουν περάσει 12 χρόνια από το τραγικό ατύχημα που άλλαξε τη ζωή του Σουμάχερ, με την οικογένειά του να κρατάει κρυφές τις ενημερώσεις για την υγεία του θρύλου του μηχανοκίνητου αθλητισμού.

Σε μια νέα συνέντευξη στο SportBible, ο Χόπκινς παραδέχτηκε ότι ήταν απίθανο να εμφανιστεί ξανά στο κοινό.

«Δεν νομίζω ότι θα ξαναδούμε τον Μάικλ. Νιώθω λίγο άβολα να μιλάω για την κατάστασή του, λόγω του πόσο μυστικοπαθής, για τους σωστούς λόγους, θέλει να την κρατήσει η οικογένεια.»

«Μπορώ λοιπόν να κάνω μια παρατήρηση, να έχω μια γνώμη, αλλά δεν ανήκω σε αυτόν τον στενό κύκλο. Δεν είμαι ο Ζαν Τοντ, δεν είμαι ο Ρος Μπρον, δεν είμαι ο Γκέρχαρντ Μπέργκερ, που επισκέπτεται τον Μάικλ.»