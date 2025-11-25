Πολύωρη σύσκεψη στην Αθήνα πραγματοποιήθηκε χθες ανάμεσα στον Θοδωρή Καρυπίδη και τον Ρούμπεν Ρέγες.

Ο Ισπανός τεχνικός διευθυντής παρέμεινε στην πρωτεύουσα μετά το ντέρμπι κόντρα στην ΑΕΚ, αναλύοντας με τον ισχυρό άνδρα της ΠΑΕ όλα τα δεδομένα γύρω από την αγωνιστική κρίση που βιώνει η ομάδα.

Οι δύο άνδρες συμφώνησαν για ακόμη μία φορά ότι χρειάζονται τουλάχιστον 3-4 κινήσεις στη μεταγραφική περίοδο του Ιανουαρίου, ώστε να βοηθήσουν στην αλλαγή εικόνας του Αρη.

Ο Ρέγες κινείται ήδη στην αγορά τις τελευταίες εβδομάδες, ρίχνοντας το βάρος σε αριστερό εξτρέμ, χαφ, στόπερ και έναν παίκτη για τα άκρα της άμυνας.