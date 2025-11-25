Ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στο μεγάλο ματς του Champions League απέναντι στη Ρεάλ Μαδρίτης, με στόχο να διατηρήσει και να επεκτείνει το εκπληκτικό αήττητο σερί του στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης». Οι Πειραιώτες έφτασαν σε νίκη 3-0 επί του Ατρομήτου για την 11η αγωνιστική της Stoiximan Super League και παρέμειναν στην κορυφή της βαθμολογίας, επιδεικνύοντας αποτελεσματικότητα παρά την μέτρια απόδοση.

Στο «κάστρο» τους, οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν 39 παιχνίδια χωρίς ήττα, με την τελευταία να χρονολογείται στις 10 Μαρτίου 2024, όταν ο Παναθηναϊκός του Φατίχ Τερίμ είχε επικρατήσει με 2-1. Από τότε, ο Ολυμπιακός δεν έχει γνωρίσει ήττα ούτε απέναντι στους μεγάλους του ελληνικού πρωταθλήματος, ούτε σε σημαντικές ευρωπαϊκές αναμετρήσεις κόντρα σε ομάδες όπως η Φενέρμπαχτσε, η Άστον Βίλα, οι Ρέιντζερς, η Μπόντο Γκλιμτ και η Αϊντχόφεν.

Η αναμέτρηση με τη Ρεάλ Μαδρίτης αποτελεί την πρόκληση για την 40ή διαδοχική αναμέτρηση χωρίς ήττα στο Καραϊσκάκη, αλλά και ευκαιρία για καθοριστικό βήμα στη συνέχεια της ευρωπαϊκής τους πορείας.