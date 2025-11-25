Η Reliance Animation της Ινδίας εξασφάλισε τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας των χαρακτήρων για την ανάπτυξη σειράς κινουμένων σχεδίων που θα βασίζεται στη ζωή του θρυλικού ποδοσφαιριστή Ντιέγκο Μαραντόνα.

Το κινηματογραφικό στούντιο με έδρα τη Βομβάη, τμήμα της Reliance Entertainment, θα δημιουργήσει μια σειρά με σενάριο ειδικά σχεδιασμένο για πλατφόρμες streaming και τηλεόραση. Η παραγωγή θα αποτυπώνει το ταξίδι του Μαραντόνα από τα πρώτα του βήματα μέχρι την άνοδό του στην κορυφή του παγκόσμιου ποδοσφαίρου.

Το έργο βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη, ενώ οι λεπτομέρειες σχετικά με τη δημιουργική ομάδα, τους συνεργάτες διανομής και το χρονοδιάγραμμα κυκλοφορίας αναμένεται να ανακοινωθούν σύντομα.

Σύμφωνα με το περιοδικό Variety, η συνεργασία πραγματοποιήθηκε σε συνεννόηση με τη SATTVICA SA, την εταιρεία με έδρα την Αργεντινή που κατέχει τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας του Μαραντόνα, και με τη διαμεσολάβηση της Bridge Marketing Group Inc.

Η σειρά θα εστιάσει στις καθοριστικές στιγμές της καριέρας του Μαραντόνα, στους προσωπικούς του αγώνες και στην τεράστια πολιτιστική του επιρροή, τόσο εντός όσο και εκτός γηπέδου.

«Είμαστε ενθουσιασμένοι που φέρνουμε την εξαιρετική ιστορία του Ντιέγκο Μαραντόνα σε μια νέα γενιά μέσω κινουμένων σχεδίων» δήλωσε ο Shibasish Sarkar, διευθύνων σύμβουλος της Reliance Entertainment. «Το ταξίδι του, γεμάτο ανθεκτικότητα, πάθος και επιτεύγματα, ξεπερνά τα όρια του αθλητισμού και πιστεύουμε ότι θα εμπνεύσει κοινό παγκοσμίως» πρόσθεσε.