Η παραίτηση του Έτορε Μεσίνα από την τεχνική ηγεσία της Αρμάνι Μιλάνο, έπειτα από μια δύσκολη εκκίνηση στη φετινή Euroleague, έφερε μια σημαντική αλλαγή στη λίστα των πιο σταθερών προπονητών της διοργάνωσης. Ο Ιταλός τεχνικός ολοκλήρωσε μια σχεδόν επταετή παρουσία στο Μιλάνο, ανοίγοντας τον δρόμο για τον Γιώργο Μπαρτζώκα να γίνει ο μακροβιότερος προπονητής σε μία ομάδα.

Ο Μπαρτζώκας διανύει την έκτη διαδοχική χρονιά του στον πάγκο του Ολυμπιακού, έχοντας επιστρέψει στον σύλλογο τον Ιανουάριο του 2020. Αυτή είναι η δεύτερη θητεία του στους «ερυθρόλευκους», μετά το πέρασμα της περιόδου 2012–2014, όταν και έγινε ο πρώτος Έλληνας προπονητής που κατέκτησε την Euroleague το 2013.

Αμέσως πίσω του στη σχετική κατάταξη βρίσκεται ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Ο Σέρβος τεχνικός, που επέστρεψε στην Παρτίζαν το καλοκαίρι του 2021 έπειτα από 28 χρόνια, διανύει πλέον την πέμπτη σεζόν του στον πάγκο της ομάδας, την οποία ανέλαβε όταν ακόμη αγωνιζόταν στο EuroCup.