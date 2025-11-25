Η Κίνα ανακοίνωσε την ανακάλυψη του μεγαλύτερου κοιτάσματος χρυσού στη χώρα από το 1949, με εκτιμώμενα αποθέματα 1.444 τόνων χρυσού στην επαρχία Liaoning. Η ανακάλυψη του κοιτάσματος Dadonggou αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τις εξορυκτικές δυνατότητες της χώρας και να επηρεάσει τις παγκόσμιες τιμές του χρυσού, οι οποίες έχουν φτάσει σε ιστορικά υψηλά, διαπραγματευόμενες στα 115.000 ευρώ ανά κιλό.

Συγκεκριμένα, το Υπουργείο Φυσικών Πόρων επιβεβαίωσε πρόσφατα την ανακάλυψη του κοιτάσματος Dadonggou, χαρακτηρίζοντάς το τη μεγαλύτερη μεμονωμένη ανακάλυψη χρυσού στη χώρα από την ίδρυση της Λαϊκής Δημοκρατίας το 1949. Οι αρμόδιοι εκτιμούν ότι η περιοχή περιέχει 2,586 εκατομμύρια τόνους μεταλλεύματος με μέση περιεκτικότητα 0,56 γραμμάρια ανά τόνο, αντιστοιχώντας σε περίπου 1.444 τόνους χρυσού. Η αξία του κοιτάσματος ξεπερνά, σύμφωνα με το Euronews, τα 166 δισεκατομμύρια ευρώ σε τρέχουσες τιμές.

Το έργο υλοποιήθηκε από την κρατική Liaoning Geological and Mining Group, που επιστράτευσε σχεδόν 1.000 τεχνικούς και εργαζόμενους, ολοκληρώνοντας την εξερεύνηση σε μόλις 15 μήνες — μια εξαιρετικά σύντομη περίοδο για κοίτασμα αυτού του μεγέθους. Το υπουργείο χαρακτήρισε την ανακάλυψη «πολύ μεγάλη», αλλά χαμηλής περιεκτικότητας, και τόνισε ότι έχει ήδη περάσει την αρχική οικονομική αξιολόγηση σκοπιμότητας. Ωστόσο, οι αρχές δεν έχουν αποκαλύψει την ακριβή τοποθεσία του κοιτάσματος, πέρα από το γεγονός ότι βρίσκεται στην ανατολική επαρχία Liaoning.

Οι τιμές του χρυσού έχουν αυξηθεί περισσότερο από 50% φέτος, λόγω της αδυναμίας του δολαρίου, των γεωπολιτικών εντάσεων και της έντονης ζήτησης από τις κεντρικές τράπεζες — ιδιαίτερα στις αναδυόμενες οικονομίες που επιδιώκουν να διαφοροποιήσουν τα αποθέματά τους.

Η Κίνα έχει εντείνει τις προσπάθειες εύρεσης του πολύτιμου ορυκτού τα τελευταία χρόνια. Το 2024, οι αρχές ανέφεραν την ανακάλυψη ενός κοιτάσματος που ξεπερνούσε τους 1.000 τόνους στην επαρχία Hunan, ενώ τον Οκτώβριο εντοπίστηκε άλλο κοίτασμα άνω των 40 τόνων στην επαρχία Gansu. Συνολικά, η χώρα παρήγαγε 377,24 τόνους χρυσού το 2024, καταγράφοντας αύξηση 0,56% σε σχέση με το 2023.