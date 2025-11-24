Με το 3-0 επί της Κηφισιάς στην Τούμπα την Κυριακή (23/11) το βράδυ, ο Ρουμάνος τεχνικός έφτασε τις 200 νίκες σε 327 αγώνες, ένα ποσοστό που… τρομάζει: 61,16% επιτυχία, σε μια περίοδο που ο ΠΑΟΚ άλλαξε πίστα, άλλαξε επίπεδο, άλλαξε μέγεθος.

Η ομάδα τον τίμησε όπως του άξιζε: μια ειδική φανέλα σε κορνίζα με τον αριθμό 200, ένα δώρο που συμβολίζει όχι μόνο τις νίκες, αλλά και τις σχέσεις του με τα αποδυτήρια, με τους παίκτες, με τον οργανισμό ΠΑΟΚ συνολικά.

Όμως οι αριθμοί, όσο εντυπωσιακοί κι αν είναι, σπάνια αρκούν. Για να φτάσει κανείς τις 200 νίκες, πρέπει να έχει αφήσει πίσω του στιγμές που δεν ξεχνιούνται. Και ο Λουτσέσκου έχει πολλές.

Οι νίκες που σημάδεψαν την πορεία προς το 200!

Παρακάτω δεν παρουσιάζονται απλώς αποτελέσματα. Είναι οι βραδιές που «έχτισαν» αυτόν τον προπονητή μέσα στη Θεσσαλονίκη αλλά και εκτός αυτής. Οι στιγμές που άλλαξαν την πορεία της ομάδας και την ιστορία του συλλόγου.

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 2-0 (Τελικός Κυπέλλου, 12/5/2018)

Το πρώτο τρόπαιο – η γέννηση του “Project Λουτσέσκου”

Ο τελικός του ΟΑΚΑ, με την γκολάρα του Βιεϊρίνια και λιγο μετά το 2-0 από τον Πέλκα να καθαρίζουν την υπόθεση κούπα, ήταν κάτι περισσότερο από ένας τίτλος. Ήταν ο πρώτος σταθμός μιας ομάδας που ένιωθε πως χτίζεται κάτι σταθερό, σοβαρό και διαρκές.

Η νίκη αυτή είναι το νούμερο «1» μιας χρυσής τετραετίας, ο πρώτος τίτλος του Λουτσέσκου ως προπονητής του ΠΑΟΚ εκείνη την βραδιά.

ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 3-1 (10/02/2019)

Το βράδυ που κλείδωσε ένα αήττητο πρωτάθλημα

Αν υπάρχει ένα ματς που όλος ο κόσμος του ΠΑΟΚ θυμάται με ανατριχίλα, είναι αυτό. Το 3-1 επί του Ολυμπιακού, η εικόνα μιας Τούμπας που έμοιαζε με ηφαίστειο, και η αίσθηση ότι ο ΠΑΟΚ βαδίζει ολοταχώς προς τον μεγαλύτερο άθλο της ιστορίας του: το αήττητο πρωτάθλημα του 2019.

Ήταν η νύχτα που το DNA του συλλόγου άλλαξε για πάντα.

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 1-0 (Τελικός Κυπέλλου, 11/05/2019)

Το πρώτο νταμπλ της ιστορίας του στο ΟΑΚΑ

Σε ένα άδειο Ολυμπιακό Στάδιο ο ΠΑΟΚ με τον Ραζβάν Λουτσέσκου στον πάγκο του, λίγες μέρες μετά την φιέστα πρωταθλήματος στην Τούμπα κατάφερε με ένα γκολ του Άκπομ να σφραγίζει το πρώτο νταμπλ της ιστορίας του. Μια ακόμα βραδιά μαγείας και κοουτσαρίσματος από τον Λουτσέσκου για σεμινάριο.

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 0-1 (30/09/2018)

Μια βραδιά που έδειξε το μέλλον.

Εκείνο το βράδυ στο Φάληρο όλοι είχαν… τελειωμένο τον ΠΑΟΚ που πήγε να παίξει με τον Ολυμπιακό, έχοντας το 4/4 στο πρωτάθλημα. Μια αξέχαστη βραδιά ακόμα και σήμερα, με τον Δικέφαλο να έχει πρωταγωνιστή τον Πασχαλάκη που κατέβασε τα ρολά και τον Βούκοβιτς να σκοράρει με αυτογκόλ.

Αστέρας Τρίπολης – ΠΑΟΚ 0-3 (13/01/2019)

Η πρώτη χωρίς Πρίγιοβιτς σε μια πρωταθληματική νίκη

Μπορεί να μην ήταν κάποια νίκη σε ντέρμπι ή κάποια νίκη που έφερε τίτλο, αλλά εκείνη η βραδιά στην Τρίπολη ήταν η πρώτη χωρις τον “μπόμπερ” του που πήρε μεταγραφή για την Αλ Ιτιχάντ.

Ήταν και πάλι ο Βιεϊρίνια που άνοιξε τον δρόμο και για εκείνη την νίκη μέχρι να φτάσουμε στο 0-3 σε μια βραδιά που έδειξε ότι τον… Μάιο η Τουμπα πηγαινε καρφι για το αήττητο πρωτάθλημα.

Γάνδη – ΠΑΟΚ 1-2 ( Φάση των “16” Conference League, 17/03/2022)

Η πρόκριση στους «8» της Ευρώπης – κάτι καινούριο για τον Δικέφαλο

Ο ΠΑΟΚ δεν είχε φτάσει ποτέ τόσο βαθιά στην Ευρώπη. Ο Λουτσέσκου ήταν ο πρώτος που το έκανε. Η νίκη επί της Γάνδης στην στο Βέλγιο ήταν η βάση για μια τεράστια πρόκριση που άλλαξε το status του συλλόγου στις ευρωπαϊκές διοργάνωσεις με τα γκολ του Κρέσπο και του Ντοουγκλας Αουγκούστο.

Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ 2-4 (05/11/2023)

Όταν το ταμπλό έδειξε 0-4 στο “Καραϊσκάκη”…

Ένας θρίαμβος για τον ΠΑΟΚ στο Φάληρο σε μια βραδιά μαγική με το σκορ να δείχνει 0-4 στο 78ο λεπτό και τον Λουτσέσκου να δείχνει στους παίκτες του να βγουν μπροστά να σκοράρουν και άλλο γκολ (!). Το τελικό 2-4 δεν αλλάξει την σημασία της νίκης που ήταν το “καύσιμο” για την πρωταθληματική σεζόν.

ΠΑΟΚ – Ντινάμο Ζάγκρεμπ 5-1 (14/03/2024)

Η μεγαλύτερη ανατροπή στην ευρωπαϊκή ιστορία

Ο ΠΑΟΚ είχε χάσει με 2-0 στην Κροατία και όλα έδειχναν δύσκολα, αλλά όχι για τον Λουτσέσκου που έλεγε και ξανά έλεγε ότι στην Τούμπα όλα ειναι αλλιώς. Μεγάλη βραδιά και τεράστια πρόκριση στους “8” για δεύτερη σερί χρονιά στο Conference με πέντε γκολ και τον κόσμο να παραμιλάει.

ΠΑΟΚ – ΑΕΚ 3-2, ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός 2-0, ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 4-1, Άρης – ΠΑΟΚ 1-2 (28/04/2024 – 19/05/2024)

Αυτό το απίθανο και ανεπανάληπτο 4/4 που έφερε τον τίτλο

Σίγουρα η μέρα που ξεχωρίζει ειναι η 19η Μαΐου στο Χαριλάου δεν πρόκειται ποτέ να φύγει από το μυαλό του ΠΑΟΚτση, αλλά αν δεν υπήρχαν οι τρεις προηγούμενες νίκες σερί επί των τριών μεγάλων του ελληνικού ποδοσφαίρου δεν θα φτάναμε ποτέ σε εκείνο το επικό βράδυ με το γκολ του Τάισον και την αγωνία μέχρι το τελευταίο σφύριγμα.

Μια από τις μυθικές κατακτήσεις τίτλου στην ιστορία του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου από τον Δικέφαλου, φέρνει φαρδιά-πλατιά την υπογραφή του Ραζβάν Λουτσέσκου.

ΠΑΟΚ – Κηφισιά 3-0 (23/11/2025)

Όχι το πιο δύσκολο, όχι το πιο εντυπωσιακό, αλλά ένα ματς που θα αναφέρεται πάντα. Η νίκη που έκανε τις 200, αυτή που εδραίωσε ένα ποσοστό νικών πάνω από 61%, και που έδειξε ότι ο ΠΑΟΚ συνεχίζει να λειτουργεί με σοβαρότητα, ισορροπία και ωριμότητα.

Οι παίκτες του τον τίμησαν με μια φανέλα σε κορνίζα, η Τούμπα τον χειροκρότησε με σεβασμό και ο ίδιος, ήρεμος όπως πάντα, είπε το πιο απλό αλλά και το πιο αληθινό: «Δεν είμαι εγώ. Είναι η ομάδα. Είναι ο οργανισμός. Είναι όλοι μαζί»

Τι σημαίνουν, τελικά, αυτές οι 200 νίκες; Σημαίνουν ότι ο ΠΑΟΚ βρήκε προπονητή που μοιάζει με τον σύλλογο: πεισματάρης, εργατικός, διψασμένος για δικαίωση, με ανάγκη να χτίσει κάτι που θα μείνει.

Ο Λουτσέσκου δεν είναι απλώς επιτυχημένος, είναι ο άνθρωπος που έφτιαξε τα πιο σταθερά χρόνια στην ιστορία του ΠΑΟΚ.

200 νίκες δεν είναι αριθμός, είναι κεφάλαιο ολόκληρο και, όπως δείχνει η πορεία, το βιβλίο έχει κι άλλες σελίδες!