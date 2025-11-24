Στην Έκθεση Αυτοκινήτου της Γκουανγκζού το 2025, η Exeed , η premium θυγατρική της Chery , αποκάλυψε το πρώτο της ηλεκτρικό μοντέλο με αμάξωμα wagon, το Exeed Exlantix ES7 GT. Τοποθετημένο ως ένα μεσαίου έως μεγάλου μεγέθους shooting brake, συνδυάζει ένα σύστημα επέκτασης αυτονομίας με τρεις ηλεκτροκινητήρες.

Σύμφωνα με πληροφορίες που αναφέρει το Auto-home, το μοντέλο έχει αυτονομία άνω των 1.700 χλμ. στον κύκλο CLTC και υποστηρίζει υπερταχεία φόρτιση 1.000 V που μπορεί να αναπληρώσει περίπου 450 χλμ. αυτονομίας σε 5 λεπτά.

Το όχημα είναι εξοπλισμένο με 27 αισθητήρες, συμπεριλαμβανομένων καμερών lidar τοποθετημένων στην οροφή και καμερών τοποθετημένων στα φτερά, που υποστηρίζουν το σύστημα υποβοήθησης οδηγού “Falcon 700” που τροφοδοτείται από την πλατφόρμα “Journey 6P” και μια υπολογιστική μονάδα 5.600 TPS. Το πιλοτήριο ενσωματώνει μια κεντρική οθόνη 15,6 ιντσών, μια οθόνη συνοδηγού 12,3 ιντσών και έναν πίνακα οργάνων 10,25 ιντσών.