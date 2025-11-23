H FIBA καθιερώνει τη δική της Fantasy League για της Εθνικές ομάδες και τους αγώνες των παραθύρων για το Παγκόσμιο Κύπελλο με προοπτική φυσικά να συνεχίσει και στην τελική φάση των μεγάλων διοργανώσεων.

Η πρώτη FIBA ​​SMART Fantasy League είναι πλέον πραγματικότητα, ακριβώς πάνω στην ώρα που αρχίζουν τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου Μπάσκετ 2027.

Οι φίλαθλοι σε όλο τον κόσμο μπορούν πλέον να…καθίσουν στη θέση του προπονητή και να δημιουργήσουν την απόλυτη σύνθεση της εθνικής τους ομάδας, με παίκτες από τα Προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου.

Οι συμμετέχοντες στο SMART Fantasy League θα επιλέξουν τους γκαρντ, τους φόργουορντ και τους σέντερ τους, θα διαχειριστούν το μπάτζετ τους και θα επιλέξουν έναν αρχηγό SMART και έναν παράγοντα X για να μεγιστοποιήσουν τις δυνατότητες της ομάδας τους.

Μπορούν να κερδίσουν δωροκάρτες Nike αξίας έως και 200 δολαρίων ανά παράθυρο Παγκοσμίου Κυπέλλου, καθώς οι παίκτες κερδίζουν πόντους με βάση το Efficiency Rating των επίσημων στατιστικών της FIBA ​​(EFF), με πρόσθετα μπόνους για εξαιρετικές εμφανίσεις.

Οι συνθέσεις μπορούν να οριστούν πριν από κάθε αγωνιστική, μέχρι και την έναρξη των αγώνων, με την ευελιξία να κάνουν προσαρμογές στον πάγκο μεταξύ των αγώνων, αναζητώντας την τέλεια επιλογή.

Ο διαγωνισμός περιλαμβάνει τέσσερα ξεχωριστά Fantasy League – ένα για κάθε ηπειρωτική περιοχή όπως Αφρική, Αμερική, Ασία/Ωκεανία και Ευρώπη – δίνοντας στους φιλάθλους έτσι την ευκαιρία να συμμετάσχουν με διαφορετικές ομάδες στις τέσσερις γεωγραφικές περιοχές ταυτόχρονα.

Οι φίλαθλοι μπορούν να αγωνιστούν επίσης μόνοι τους ή να αντιμετωπίσουν φίλους δημιουργώντας ή συμμετέχοντας σε πρωταθλήματα. Πως θα γίνει αυτό ; Ως εξής όπως αναφέρει η FIBA:

Δημιουργείτε ένα πρωτάθλημα: Δώστε του ένα όνομα, επιλέξτε την ημέρα έναρξης του αγώνα σας και προσκαλέστε την ομάδα σας.

Γίνετε μέλος ενός δημόσιου πρωταθλήματος: Ανοιχτό σε όλους τους οπαδούς παγκοσμίως.

Γίνετε μέλος ενός ιδιωτικού πρωταθλήματος: Προκαλέστε τον στενό σας κύκλο σε έναν αποκλειστικό διαγωνισμό.

Οι πίνακες κατάταξης ενημερώνονται σε πραγματικό χρόνο, δείχνοντας σε όλους τους παίκτες τη συνολική βαθμολογία και την απόδοση την τελευταία ημέρα του αγώνα – ώστε να γνωρίζουν πάντα πού βρίσκονται.

«Νομίζετε ότι ξέρετε μπάσκετ; Ήρθε η ώρα να το αποδείξετε», είναι το μήνυμα της FIBA και στην παρακάτω ηλεκτρονική διεύθυνση μπορεί ο κάθε φίλαθλος να πάρει τις πληροφορίες που χρειάζεται.

https://www.fiba.basketball/en/events/fiba-basketball-world-cup-2027-european-qualifiers