Ο Παναθηναϊκός στις Σέρρες δεν έκανε απλώς μια «καθαρή» νίκη. Έκανε μια από τις πιο ολοκληρωμένες εμφανίσεις της σεζόν, ένα από αυτά τα παιχνίδια που δείχνουν τι πραγματικά μπορεί να γίνει όταν η ποιότητα, η συγκέντρωση και η προσωπικότητα της ομάδας συναντιούνται μέσα στο γήπεδο.

Το 3-0 επί του Πανσερραϊκού δεν ήταν αποτέλεσμα… συγκυρίας. Ήταν καρπός μιας ομάδας που μπήκε μάλλον απροετοίμαστη να υποφέρει στο πρώτο εικοσάλεπτο και να διαχειριστεί τον ενθουσιασμό των γηπεδούχων. Ωστόσο απάντησε με ποδόσφαιρο υψηλής έντασης στο υπόλοιπο του αγώνα.

Κάπου μεταξύ του 30ου λεπτού και μετά, ο Παναθηναϊκός έβγαλε τρεξίματα, αυτοματισμούς και κυνισμό στο τελείωμα των φάσεων, με τον Μπακασέτα να επιβεβαιώνει για άλλη μια φορά την κλάση του και τον Γεντβάι να σημειώνει το ομορφότερο γκολ της καριέρας του, αν όχι του εφετινού πρωταθλήματος.

Ξεχωριστή μνεία αξίζει στον Τετέ. Ο Βραζιλιάνος, από παίκτης… γρίφος στην αρχή της σεζόν, δείχνει πια να αντιλαμβάνεται ότι το «ταβάνι» του είναι πολύ πιο ψηλό.

Δύο ασίστ, προσωπικές ενέργειες, σταθερή συμμετοχή στο πρέσινγκ και μια – σχεδόν – πλήρης εμφάνιση που δικαιώνει τον Μπενίτεθ και την επιμονή του Ισπανού να του «χτίσει» την αναγκαία αυτοπεποίθηση.

Φυσικά, η σκιά των τραυματισμών (Τσιριβέγια, Λαφόν) δεν μπορεί να περάσει απαρατήρητη, ειδικά ενόψει του δύσκολου προγράμματος που έρχεται σε όλες τις διοργανώσεις. Ωστόσο, ακόμη κι εκεί, ο Παναθηναϊκός έδειξε αντανακλαστικά ομάδας υψηλού επιπέδου: ο Κότσαρης, τρίτος τερματοφύλακας λόγω και της απουσίας του Ντραγκόφσκι, στάθηκε στο ύψος των περιστάσεων, ενώ ο 18χρονος Μπόκος πήρε το βάπτισμα του πυρός στο ελληνικό πρωτάθλημα και… υπόσχεται πράγματα.

Και όλα αυτά μπροστά σε μια… μικρή Λεωφόρο στις Σέρρες, με πάνω από 2.500 φίλους της ομάδας να μετατρέπουν το γήπεδο σε «έδρα».

Αν κάτι έδειξε η εμφάνιση αυτή στις Σέρρες, είναι πως ο Παναθηναϊκός του Μπενίτεθ βρίσκει ταυτότητα. Βρίσκει ρυθμό. Και, κυρίως, βρίσκει πίστη. Αν συνεχίσει έτσι, τότε η συνέχεια της σεζόν μπορεί να αποδειχθεί πολύ πιο ενδιαφέρουσα απ’ όσο φανταζόταν κανείς πριν από μερικές εβδομάδες.