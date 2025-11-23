Με την καρό σημαία να «πέφτει» στο Grand Prix του Λας Βέγκας, κανείς δεν περίμενε τι θα ακολουθήσει. Μετά από τον καθιερωμένο έλεγχο των μονοθεσίων, η McLaren κλήθηκε σε απολογία και έπειτα αποκλείστηκε από τον αγώνα, καθώς και τα δύο μονοθέσιά της είχαν παραβεί κρίσιμους τεχνικούς κανονισμούς.

Πιο συγκεκριμένα, τόσο η MCL39 του Λάντο Νόρις, όσο και αυτή του Όσκαρ Πιάστρι, είχαν φθορά δαπέδου εκτός των επιτρεπόμενων ορίων. Έτσι, οι δύο πιλότοι έχασαν τις θέσεις τους από το Grand Prix και τους βαθμούς που είχαν συλλέξει.

Η απόφαση αυτή της FIA δεν επηρέασε απλά το πρωτάθλημα των οδηγών, αλλά και τον αγώνα τον ίδιο. Με τον Νόρις που τερμάτισε δεύτερος (πίσω από τον Μαξ Φερστάπεν) και τον Πιάστρι τέταρτο να αποκλείονται, ο Τζορτζ Ράσελ της Mercedes ανέβηκε στη δεύτερη θέση και ο ομόσταυλός του, Κίμι Αντονέλι, συμπλήρωσε το βάθρο. Η ίδια η ομάδα με ανάρτησή της στα social media έκανε γνωστές στους φίλους της, τις αλλαγές στον αγώνα με έναν απροσδόκητο τρόπο.

Αναλυτικότερα, η Mercedes χρησιμοποίησε την αρχική της ανάρτηση, διέγραψε με ένα «x» τις αρχικές θέσεις των πιλότων της και «έγραψε» από πάνω τις καινούργιες. Η ανάρτηση συνοδεύτηκε με τον τίτλο: «Έχουμε νέα…».

We’ve got news… With Norris and Piastri disqualified, George takes P2 in Vegas, with Kimi moving up to P3 pic.twitter.com/ouXJSn8PTI — Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team (@MercedesAMGF1) November 23, 2025

Έτσι, Ράσελ και Αντονέλι οδήγησαν την Mercedes στο δεύτερο διπλό podium της σεζόν στη Formula 1, μετά από το Grand Prix του Καναδά. Τότε, ο Βρετανός είχε τερματίσει πρώτος, με τον Ιταλό ομόσταυλό του τρίτο.