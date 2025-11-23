Μετά την είδηση του αποκλεισμού της McLaren από το Grand Prix του Λας Βέγκας, τόσο οι δύο πιλότοι της ομάδας, όσο και ο Αντρέα Στέλα, μίλησαν για το απογοητευτικό αποτέλεσμα και το τι φέρνει η επόμενη ημέρα για τους πρωταθλητές κατασκευαστών της σεζόν στη Formula 1.

Οι δηλώσεις του Λάντο Νόρις:

«Ένα απογοητευτικό φινάλε για σήμερα. Έπρεπε να κάνουμε διαχείρηση στο τέλος του αγώνα και τώρα ξέρουμε ότι αυτό οφειλόταν σε κάποια προβλήματα στο αυτοκίνητό μας, τα οποία δυστυχώς οδήγησαν στον αποκλεισμό. Είναι απογοητευτικό να χάνουμε τόσους πολλούς βαθμούς. Ως ομάδα, προσπαθούμε πάντα να βρούμε όσο το δυνατόν περισσότερη απόδοση μπορούμε και προφανώς δεν φτάσαμε σε αυτή την ισορροπία σήμερα. Τίποτα από όσα μπορώ να κάνω δεν θα το αλλάξει αυτό τώρα. Θα επικεντρωθούμε πλήρως στο Κατάρ, όπου στόχος είναι να πραγματοποιήσουμε την καλύτερη δυνατή απόδοση σε κάθε περίοδο».

Οι δηλώσεις του Όσκαρ Πιάστρι:

«Απογοητευτικό να φεύγεις από αυτό το Σαββατοκύριακο χωρίς βαθμούς, μετά από έναν ατυχή αποκλεισμό, λόγω φθοράς από την ολίσθηση. Πάντα ψάχνουμε πού μπορούμε να βελτιωθούμε, με τις μικρές αποστάσεις που υπάρχουν στο grid. Αυτή τη φορά δεν τα καταφέραμε. Τώρα πρέπει να επαναφέρουμε τη συγκέντρωσή μας, να ξαναβρούμε τον ρυθμό μας και να πιέσουμε για να πάρουμε τους καλύτερους δυνατούς βαθμούς, στους δύο τελευταίους αγώνες, σε πίστες στις οποίες έχουμε ήδη δείξει δυνατά αποτελέσματα στο παρελθόν».

Οι δηλώσεις του Αντρέα Στέλα:

«Μετά το Grand Prix του Λας Βέγκας, διαπιστώθηκε ότι παραβιάσαμε το Άρθρο 3.5.9 των Τεχνικών Κανονισμών, που απαιτεί ελάχιστο πάχος ολίσθησης 9mm. Το μονοθέσιο 4 βρέθηκε με 0,12mm, ενώ το μονοθέσιο 81 με 0,26mm. Κατά τη διάρκεια του αγώνα, και τα δύο μονοθέσια αντιμετώπισαν απροσδόκητα υψηλά επίπεδα “porpoising” που δεν είχαν εμφανιστεί στις Ελεύθερες Δοκιμές, τα οποία οδήγησαν σε υπερβολική επαφή με το έδαφος.

Διερευνούμε τους λόγους αυτής της συμπεριφοράς, περιλαμβανομένων των επιπτώσεων από τυχαία ζημιά που υπέστησαν και τα δύο μονοθέσια, την οποία διαπιστώσαμε μετά τον αγώνα, και η οποία οδήγησε σε αυξημένη κίνηση του δαπέδου. Όπως σημείωσε η FIA, η παραβίαση ήταν ακούσια, δεν υπήρξε καμία σκόπιμη προσπάθεια να παρακαμφθούν οι κανονισμοί, και υπήρχουν και ελαφρυντικές περιστάσεις.

Ζητούμε συγγνώμη από τους Λάντο και Όσκαρ για την απώλεια βαθμών σήμερα, σε μια κρίσιμη στιγμή των προσπαθειών τους στο πρωτάθλημα οδηγών, μετά από τις δυνατές εμφανίσεις τους καθ’ όλη τη διάρκεια του Σαββατοκύριακου. Ως ομάδα, ζητούμε επίσης συγγνώμη από τους συνεργάτες και τους οπαδούς μας, της στήριξης των οποίων εκτιμούμε ιδιαίτερα. Παρά το γεγονός ότι αυτό το αποτέλεσμα είναι εξαιρετικά απογοητευτικό, παραμένουμε πλήρως συγκεντρωμένοι στους δύο τελευταίους αγώνες της σεζόν».