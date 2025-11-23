Η Ντέπυ Γκολεμά εμφανίστηκε στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι!» και δεν δίστασε να σχολιάσει όλους και όλα. Η δημοσιογράφος και τηλεκριτικός αναφέρθηκε στην Κατερίνα Καινούργιου και στις πρόσφατες δηλώσεις της σχετικά με την αυτοαναφορικότητα.

«Υπάρχει τεράστια αυτοαναφορικότητα και το έχουν βρει πολύ εύκολο θέμα να το παρουσιάζουν, βγάζοντας άκοπα τα χρήματα που βγάζουν. Μία χαρούμενη σεζόν για μία παρουσιάστρια, δίνει χαρά στους τηλεθεατές και άνοδο στην AGB. Θυμάμαι υπήρχαν παρουσιάστριες που προγραμμάτιζαν το μεγάλωμα της οικογένειάς τους βάσει της εκπομπής τους», είπε αρχικά η Ντέπυ Γκολεμά.

«Ο Δ. Ουγγαρέζος θέλει πολύ να γίνει παρουσιαστής. Τα δεύτερα «βιολιά» αναδεικνύουν τον παρουσιαστή. Αν δεν έχει καλή ομάδα, ο δεύτερος ρόλος μπορεί να εκτινάξει ένα έργο. Δυστυχώς οι πανελίστες αυξάνονται κάθε χρόνο για λόγο που δεν ξέρω. Δεν βγαίνει εκπομπή με 10 άτομα στο πάνελ για παράδειγμα», συνέχισε.

«Είχα κάνει μια πρόβλεψη για το Real view, ότι θα πιάσει το 3,4% αλλά έπεσα έξω γιατί πιάνει 2,1%. Δεν μου έχει δώσει κάποιο ενδιαφέρον», τόνισε μεταξύ άλλων η Ντέπυ Γκολεμά.

«Τα περισσότερα τηλεπαιχνίδια είναι αποτυχημένα, και τα ψωνίζουν από πανέρια. δεν έχουν το ενδιαφέρον του The Chase και του Deal», δήλωσε κλείνοντας.