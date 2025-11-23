H σχέση της Formula1 με την γυναικεία παρουσία στα πιτ στοπ ήταν πάντα περιπετειώδης, με πολλά σκαμπανεβάσματα αλλά και «διαζύγια» που φανέρωναν ότι το άρωμα γυναίκας είχε θέση κομπάρσου στο πρωτάθλημα των οδηγών. Όπως φαίνεται στο μέλλον αυτό ίσως αλλάξει χάρη στις πρωτοβουλίες διακεκριμένων ανθρώπων. Όπως αυτή που θέτει η διευθύντρια της F1 Academy, Σούζι Βολφ, που παρουσίασε τη νέα συμφωνία και τη δέσμευση της Formula 1 για τη μακροπρόθεσμη στήριξη του θεσμού με τη συμμετοχή των γυναικών:

«Η μακροχρόνια δέσμευση όλων των δέκα ομάδων της Formula 1, καθώς και η προσθήκη της Cadillac στο grid μας από το 2027, στέλνει ένα ισχυρό μήνυμα για το μέλλον του F1 Academy. Δεν δημιουργούμε απλώς μια πλατφόρμα για τη σημερινή γενιά γυναικών οδηγών χτίζουμε έναν ολόκληρο δρόμο που θα υποστηρίξει τις επόμενες γενιές ταλέντων».

Ίσως με αυτόν τον τρόπο θα προαλείφεται η συμμετοχή των γυναικών στο φρεσκαρισμένο τοπίο που διαμορφώνεται στην Formula1 από το 2026 και μετά με την εισαγωγή νέων κανονισμών και την προσθήκη της υβριδικής τεχνολογίας.

Το τοπίο στη Formula1 στην 75χρονη ιστορία της κυριαρχείται από το ανδρικό φύλο που ποτέ δεν άφησε περιθώριο συμμετοχής των γυναικών στα γκραν πρι. Εκτός από ελάχιστες, δυναμικές προσωπικότητες. Ειδικότερα, το «ταξίδι» των γυναικών στην F1 ξεκίνησε με την Μαρία Τερέζα Ντε Φιλίπιες, που άνοιξε νέους δρόμους για τις γυναίκες, όντας η πρώτη γυναίκα που αγωνίστηκε σε γκραν πρι το 1958. Επίσης, η Λελα Λομπάρντι, ήταν η πρώτη γυναίκα που συγκέντρωσε βαθμούς στο πρωτάθλημα της Formula1 ( μισό βαθμό στο Ισπανικό Grand Prix του 1975).

Oι δύο αυτές προσωπικότητες έθεσαν και τις μελλοντικές βάσεις για τη συμμετοχή τους στην Formula1, αποδεικνύοντας ότι το φύλο δεν μπορεί να αποτελεί εμπόδιο για τη συμμετοχή τους στα γκραν πρι. Τόσο τη δεκαετία του 60 όσο και του 70 οι πρώτες γυναίκες οδηγοί αντιμετώπισαν, εκτός από τον σκληρό ανταγωνισμό μέσα στις πίστες και τις τρομερές προκλήσεις, που είχαν σχέση με το φύλο , κόντρα στις απροκάλυπτες διακρίσεις που δέχονταν. Ωστόσο η επιμονή τους τους διασφάλιζε μια θέση στα μονοθέσια.

Σήμερα, η διευθύντρια της F1 Academy, Σούζι Βολφ δείχνει ιδιαίτερο πάθος ώστε να αλλάξει το αρνητικό σκηνικό στον κόσμο των αγώνων, αφού και η ίδια υπήρξε οδηγός αγώνων με τη συμμετοχή της στις δοκιμές των μονοθεσίων της Williams.

H Bολφ έχει δεσμευτεί να πατρονάρει στο μέλλον τα γυναικεία ταλέντα που διακρίνονται και είναι έτοιμα να πατήσουν γκάζι στην Formula1. Μια από αυτές που δείχνουν να έχουν εξαιρετικό ταλέντο και ίσως μια μέρα τη δούμε σε μονοθέσιο της Formula1 είναι η Τατιάνα Καλντερόν, που έχει ήδη καριέρα στη Formula3 και 2. Η Κολομβιανή αγωνιζόμενη ήταν δοκιμαστής για την Alfa Romeo Racing, έχει σημειώσει αξιέπαινη πρόοδο σε διάφορες βαθμίδες του μηχανοκίνητου αθλητισμού και αρκετές νέες ομάδες που θα εισέλθουν στην Formula1 ήδη την γλυκοκοιτάζουν.