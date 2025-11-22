Ο Λάντο Νόρις κατέκτησε την pole position, στις κατατακτήριες δοκιμές του Grand Prix στο Λας Βέγκας, συνεχίζοντας έτσι τις εντυπωσιακές του εμφανίσεις. Ο Βρετανός πιλότος της McLaren ήταν εξαιρετικός, παρά τη δυνατή βροχή την ώρα των δοκιμών, αφήνοντας πίσω του τους Μαξ Φερστάπεν (2ος), Κάρλος Σάινθ (3ος), Τζορτζ Ράσελ (4ος), αλλά και τον ομόσταβλό του, Όσκαρ Πιάστρι, ο οποίος θα εκκινήσει τον αγώνα από την πέμπτη θέση.

Ο 26χρονος, εκτός από στιγμές χαράς και ενθουσιασμού στο γκαράζ των «Παπάγια», χάρισε και αρκετό γέλιο. Πιο συγκεκριμένα, με τη βροχή να έχει κοπάσει και τις συνθήκες της πίστας να επιτρέπουν την χρήση των πιο γρήγορων ενδιάμεσων ελαστικών, οι 10 οδηγοί του Q3 γνώριζαν πως οι καλύτεροι χρόνοι θα έρθουν στο τέλος της διαδικασίας. Ο Σάινθ είχε τον ταχύτερο γύρο, με ένα λεπτό να απομένει. Τότε ήταν, που ο Μαξ Φερστάπεν έριξε στη δεύτερη θέση τον Ισπανό πιλότο της Williams, τοποθετώντας τη δική του Red Bull στην κορυφή.

Ωστόσο, ο Λάντο «έγραψε» τον ταχύτερο γύρο, με χρόνο 1:47,934, την ώρα που ο Πιάστρι (ο τελευταίος οδηγός που θα πραγματοποιούσε προσπάθεια) «έμπλεξε» με την κίτρινη σημαία, πριν βγει εκτός στην στροφή 12, μετά από φαινομενική σύγκρουση με την Racing Bulls του Ισαακ Χάτζαρ.

Τότε ήταν που ο μηχανικός του Νόρις του ανακοίνωσε πως ήταν ο ταχύτερος όλων, με τον Βρετανό να απαντάει: «Ω, δεν ολοκλήρωσε κανένας άλλος γύρο», γεμάτος απορία. Από το team radio ενημερώθηκε για την κίτρινη σημαία πίσω του, και μετά ξεκίνησε να πανηγυρίζει.

“Oh… No one else got a lap?” 😅 A surprised Lando Norris crosses the line and secures pole position!#F1 #LasVegasGP pic.twitter.com/uVP8ZChXfV — Formula 1 (@F1) November 22, 2025

Η διαφορά συναισθημάτων

Στον αντίποδα, θυμός και στεναχώρια επικρατούσε στις τάξεις της Ferrari. Ο Λιούις Χάμιλτον δεν κατόρθωσε να περάσει την πρώτη φάση των κατατακτήριων δοκιμών, τερματίζοντας στην τελευταία θέση. Ο Βρετανός επτά φορές πρωταθλητής, παραπονέθηκε στην ομάδα του, ότι δεν κατάφερε ποτέ να κάνει τα βρόχινα ελαστικά του να λειτουργήσουν, με την επίδοσή του να επισκιάζει την καλή του εμφάνιση στις ελεύθερες δοκιμές 3, που τερμάτισε στην πέμπτη θέση.

Ο ίδιος μετά τη διαδικασία ανέφερε πως δεν γινόταν να εξελιχθεί χειρότερα η διαδικασία. «Δεν έχω λόγια να το περιγράψω», δήλωσε ονομάζοντας την πρώτη του σεζόν στη Ferrari «εφιαλτική». Η επίδοση αυτή, σηματοδοτεί την πρώτη φορά που μια Ferrari ήταν τελευταία στις κατατακτήριες δοκιμές, μετά το 2009 και το Grand Prix του Άμπου Ντάμπι. «Ειλικρινά, νόμιζα ότι θα ήταν μια υπέροχη μέρα, αλλά αποδείχθηκε η χειρότερη», πρόσθεσε.

Το αρνητικό ρεκόρ για τη Scuderia έρχεται σε συνέχεια ενός αγώνα που θα ήθελαν να ξεχάσουν γρήγορα στο Μαρανέλο, καθώς στο Grand Prix του Σάο Πάολο η ομάδα είδε και τα δύο μονοθέσιά της να εγκαταλείπουν. Μένει να φανεί αν την Κυριακή (22/11), στον αγώνα, ο Χάμιλτον θα καταφέρει να κερδίσει αρκετές θέσεις και να «αλλάξει» έστω και προσωρινά την ψυχολογία της ιταλικής ομάδας.