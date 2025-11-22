Μόλις τρεις αγώνες έμειναν για να «πέσει» και η τελευταία καρό σημαία της σεζόν, με τους φίλους της Formula 1 να αναμένουν τη στιγμή που θα «στεφθεί» ο Παγκόσμιος πρωταθλητής. Τη δεδομένη στιγμή το προβάδισμα ανήκει στον Λάντο Νόρις της McLaren, αλλά από κοντά βρίσκεται ο ομόσταβλός του, Όσκαρ Πιάστρι, ενώ ελπίδες έχει ακόμα και ο Μαξ Φερστάπεν με τη Red Bull. Το Grand Prix του Λας Βέγκας σίγουρα θα μας χαρίσει έναν εξαιρετικό αγώνα. Μία μάχη ανάμεσα στην αυτοπεποίθηση, την ελπίδα και το… όνειρο!

Αυτοπεποίθηση

Με δύο συνεχόμενα Grand Prix, σε Μεξικό και Βραζιλία, που μας έδειξε ότι μπορεί να «απελευθερώσει το θηρίο» και να είναι αλάνθαστος, ο Λάντο Νόρις θέλει να επαναλάβει τέτοια εμφάνιση και στα φώτα του Λας Βέγκας. Κατέκτησε την pole position στις κατατακτήριες δοκιμές και πλέον είναι γεμάτος αυτοπεποίθηση και εμπιστεύεται τις ικανότητές του. Κάτι το οποίο έλειπε από τον Βρετανό πιλότο, στο μεγαλύτερο μέρος της σεζόν, αιτία που τον οδήγησε αρκετά πίσω από τον Όσκαρ Πιάστρι.

Είναι το μεγάλο φαβορί για τον τίτλο του Παγκόσμιου πρωταθλητή, με βάση τις τελευταίες εμφανίσεις του, με 390 βαθμούς (366 έχει ο Πιάστρι και 341 ο Φερστάπεν). Αν πραγματοποιήσει ένα καλό αγώνα στο Λας Βέγκας, τότε δύσκολα θα χάσει το τρόπαιο από τα χέρια του. Ακολουθεί το Grand Prix του Σακίρ, όπου παραδοσιακά οι «Παπάγια» είναι αρκετά δυνατές. Μετά έρχεται η τελευταία «στροφή» στο Άμπου Ντάμπι, που ο ίδιος θα ήθελε να έχει τελειώσει το ζήτημα του πρωταθλητή, ή τουλάχιστον να έχει μείνει μόνο ένας που θα τον «κυνηγάει».

Ελπίδα

Από την άλλη πλευρά, ο Όσκαρ Πιάστρι, μοιάζει με «φάντασμα» του εαυτού του. Ο δυναμικός οδηγός που κέρδιζε τον έναν αγώνα μετά τον άλλο, πλέον έχει εγκλωβιστεί σε μέτριες εμφανίσεις, που πολλές φορές σε κάνουν να αναρωτιέσαι αν οδηγεί εκείνος την MCL39, ή αν χρησιμοποιεί η ομάδα τον τρίτο οδηγό της. Η ψυχολογία του ίδιου δείχνει να «πέφτει» από πίστα σε πίστα, κάτι που στον μηχανοκίνητο αθλητισμό (όπως και γενικότερα στον αθλητισμό) αποτελεί σημαντικό παράγοντα.

Ωστόσο, παρά το «ντεφορμάρισμα» του, ο Αυστραλός δεν έχει χάσει τις ελπίδες του για τον τίτλο του Παγκόσμιου πρωταθλητή. Τουλάχιστον μαθηματικά. Θα εκκινήσει την Κυριακή από την 5η θέση, με μοναδικό στόχο να βρεθεί πιο ψηλά από τον ομόσταβλό του. Στους δύο τελευταίους αγώνες δεν μας έχει δείξει ότι διαθέτει την ψυχολογία και τον ρυθμό για να ακολουθήσει τον Λάντο, ενώ προβάδισμα απέναντί του έχει πάρει και ο Μαξ Φερστάπεν.

Όνειρο

Ο Ολλανδός πιλότος της Red Bull και κάτοχος του τίτλου, έχει καταφέρει κάτι αρκετά εξεζητημένο. Χωρίς να έχει το δυνατότερο μονοθέσιο (για πρώτη φορά μετά το 2021) βρίσκεται μόλις 49 βαθμούς από την κορυφή. Ναι το να δούμε τον «Σούπερ Μαξ» ξανά πρωταθλητή, μοιάζει ιδιαίτερα δύσκολο, αλλά και εκείνος έχει δικαίωμα στο όνειρο. Χρειάζεται τρία πράγματα για να τα καταφέρει.

Αρχικά να επικρατήσει εκείνος την Κυριακή στο Λας Βέγκας και την ίδια ώρα, ο Νόρις να μην τερματίσει τον αγώνα ή να βρεθεί εκτός βαθμών. Έπειτα, να μειώσει όσο περισσότερο μπορεί τη «ζημιά» από το Σακίρ, καθώς και ο ίδιος γνωρίζει πως η McLaren εκεί θα μονοπωλήσουν το ενδιαφέρον. Τέλος, θα ήθελε στο Άμπου Ντάμπι τόσο εκείνος, όσο και ο Πιάστρι να έχουν βαθμολογικές ελπίδες εναντίον του Νόρις. Σε ένα τέτοιο σενάριο, ο Ολλανδός θα αφήσει τους δύο ομόσταβλους να «αλληλο εξουδετερωθούν» και εκμεταλλευόμενος την κατάσταση να βρεθεί μπροστά. Όπως είχε κάνει ο Σεμπάστιαν Φέτελ το 2010 στην ίδια πίστα.

Μπορεί όντως να μοιάζει με σενάριο ταινίας του Χόλιγουντ, αλλά ο Μαξ Φερστάπεν μας έχει δείξει ότι όσο βαθμολογικά βρίσκεται «μέσα στη μάχη» για τον τίτλο, τότε θα συνεχίζει να παλεύει για αυτό το όνειρο. Από την άλλη, ο Πιάστρι βρίσκεται σε έναν ωκεανό με την ελπίδα του ως «βάρκα» και αν χαθεί και αυτή, τότε ο Αυστραλός θα βρεθεί να «κολυμπάει» σε ρηχά νερά. Άλλωστε, οι περισσότεροι μέχρι πριν κάποιους αγώνες, θεωρούσαν πως δεν μπορούσε να χάσει τον τίτλο. Όλα όμως θα κριθούν από τον Λάντο Νόρις και την αυτοπεποίθησή του στην πίστα, με τον ίδιο να μοιάζει πιο έτοιμος από ποτέ για τον πρώτο του τίτλο!

ΥΓ: Κάποιοι κάνουν λόγο για εντολές της McLaren στον Πιάστρι, ώστε να πάρει το πρωτάθλημα ο Νόρις, ή ότι η ίδια η ομάδα έχει πειράξει το μονοθέσιο του Αυστραλού. Τέτοιες εικασίες είναι ξεκάθαρα αβάσιμες, με όσο μας έχουν δείξει οι «Παπάγια» μέσα στη σεζόν. Μην ξεχνάμε πως ο Αντρέας Στέλλα, ήταν ο πρώτος που είχε δηλώσει ότι η ομάδα δεν θέλει να βάλει όρια στους δύο πιλότους της και πως θέλουν ο πρωταθλητής να κριθεί στην πίστα.