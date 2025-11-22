Η υβριδική τεχνολογία ήταν το δυνατό «χαρτί» της Toyota, που παραμένει ισχυρό έως και σήμερα, με μια γκάμα μοντέλων που κερδίζει συνεχώς πελάτες. Στην Ελλάδα η ιαπωνική φίρμα πρωτοστατεί σε πωλήσεις, με ατού το νέο Yaris Cross, όντας από τα πιο καλοπουλημένα μοντέλα στην χώρα μας, με υβριδική τεχνολογία που φέρει την τελευταία λέξη των εξελίξεων.

Σήμερα, η φίρμα λανσάρει το νέο Aygo X της Toyota με την Toyota Hybrid Electric τεχνολογία, που δίνει έμφαση στις χαμηλότερες εκπομπές CO₂ και γίνεται το πρώτο αυτοκίνητο που πετυχαίνει αυτόν τον στόχο χωρίς να φορτίζει. Το πρώτο και πιο σημαντικό, ότι είναι σχεδιασμένο στην Ευρώπη, ώστε να έχει το dna των οδηγών της Γηραιάς Ηπείρου.

Στα τεχνολογικά του στοιχεία πατάει στη νέα πλατφόρμα GA-B της Toyota Global New Architecture (TNGA) , με την χαμηλά τοποθετημένη υβριδική μπαταρία για βελτιωμένο κέντρο βάρους και ευέλικτη οδική συμπεριφορά. Επίσης, το Aygo X αποκτά για πρώτη φορά τη νέα έκδοση GR SPORT. Προσφέρει ειδικά ρυθμισμένη ανάρτηση και σύστημα διεύθυνσης, καθώς και ξεχωριστές σχεδιαστικές λεπτομέρειες.

Είναι πρακτικό και προσφέρει χωρητικότητα αποσκευών των 231 λίτρων του προηγούμενου μοντέλου.

Η απόδοση συνδυάζεται με ρεκόρ χαμηλών εκπομπών ρύπων. Αύξηση ισχύος κατά 44 DIN hp, φτάνοντας τους 116 DIN hp. Και προσφέρει τις χαμηλότερες στην κατηγορία εκπομπές CO2: 84 g/km. Επίσης έχει επιτευχθεί μείωση του αποτυπώματος άνθρακα κατά 18 % σε όλο τον κύκλο ζωής σε σύγκριση με την προηγούμενη γενιά. Η μεγαλύτερη ισχύς ανοίγει νέες προοπτικές, κάνοντας τις μεγάλες διαδρομές πιο άνετες και ξεκούραστες. Με ισχύ αυξημένη κατά 44 DIN hp σε σχέση το προηγούμενο μοντέλο, το Aygo X αποδίδει πλέον 116 DIN hp και επιταχύνει από 0–100 km/h σε λιγότερο από 10 δευτερόλεπτα. Ουσιαστικά, προσφέρει μια προσιτή μετάβαση στον εξηλεκτρισμό.

Το νέο υβριδικό Aygo X είναι διαθέσιμο στην ελληνική αγορά και συνοδεύεται από την εγγύηση Toyota, έως 11 έτη/ 200.000χλμ για το όχημα, έως 11 έτη/ 1.000.000χλμ για την υβριδική μπαταρία. Σύμφωνα με την ελληνική αντιπροσωπεία κοστίζει από 19.500 ευρώ για τη βασική έκδοση, σε τέσσερα εξοπλιστικά επίπεδα. Η GR Sport κοστίζει 26.590 ευρώ, ενώ η X Pulse ξεκινάει από τα 22.060 ευρώ και η Χ Envy από τα 24.940 ευρώ.