Tο Ανώτατο Δικαστήριο του Λονδίνου απεφάνθη σήμερα ότι η μήνυση του Felipe Massa εναντίον της Formula 1, του πρώην «αφεντικού» της, Bernie Ecclestone, και της Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA) για το πρωτάθλημα του 2008 μπορεί να προχωρήσει εν μέρει.

Ο παλαίμαχος οδηγός της Ferrari κατέθεσε μήνυση για το ότι θα έπρεπε να είχε κατακτήσει τον τίτλο στο πρωτάθλημα του 2008, τον οποίο έχασε από τον Lewis Hamilton για ένα βαθμό. Επίσης, ο 44χρονος Βραζιλιάνος ζητούσε αποζημίωση 82 εκατομμυρίων δολαρίων.

Ο Βραζιλιάνος πρώην οδηγός διεκδικεί αποζημίωση 64 εκατ. λιρών, υποστηρίζοντας ότι η σκόπιμη πρόσκρουση του Nelson Piquet Jr. στο GP Σιγκαπούρης χειραγώγησε τον αγώνα, αλλοιώνοντας το αποτέλεσμα του πρωταθλήματος που έχασε από τον Lewis Hamilton για έναν βαθμό.

Σε κάθε περίπτωση, η υπόθεση Massa βρίσκεται πλέον επίσημα στον δρόμο προς μια ουσιαστική δίκη.

Στο Γκραν Πρι της Σιγκαπούρης το 2008, η Renault έδωσε τη νίκη στον Φερνάντο Αλόνσο δίνοντας εντολή στον Νέλσον Πικέ Τζούνιορ να τρακάρει, κάτι που οδήγησε στην εμπλοκή του αυτοκινήτου ασφαλείας και σήμαινε ότι ο Μάσα, ο οποίος ηγούνταν του αγώνα για τη Ferrari, τερμάτισε 13ος μετά από παραβίαση της στρατηγικής του. Ο Μάσα έχασε τον τίτλο με ένα βαθμό διαφορά.

Την επόμενη σεζόν, ο Πικέ αποκάλυψε ότι είχε λάβει οδηγίες από τα αφεντικά του να τρακάρει σκόπιμα. Οι δικηγόροι του Μάσα ισχυρίζονται ότι ο Έκλεστοουν γνώριζε ότι το ατύχημα ήταν σκόπιμο και ότι αυτός και η FIA δεν το διερεύνησαν.

Ο Έκλεστοουν, ο οποίος ήταν επικεφαλής της F1 για τέσσερις δεκαετίες πριν καθαιρεθεί το 2017, άφησε να εννοηθεί το 2023 ότι τα στελέχη του αθλήματος γνώριζαν μια συγκάλυψη πριν από το τέλος της σεζόν του 2008.