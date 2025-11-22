Ο Ανεξάρτητος Οργανισμός Ασφαλείας, ο EuroNCAP, που το τελευταίο διάστημα έχει αρκετή δουλειά στον τομέα της αξιολόγησης των νέων μοντέλων, πριν από λίγες ημέρες ανακοίνωσε τα αποτελέσματα από τα κρας τεστ σε 23 μοντέλα. Ειδικότερα, ο EuroNCAP πέρασε για ακόμη μια φορά από κόσκινο 23 νέα οχήματα που κυκλοφορούν στην αγορά αυτοκινήτου, εστιάζοντας την προσοχή του σε επιμέρους νευραλγικούς τομείς, όπως για παράδειγμα την ασφάλεια που προσφέρουν στους ενήλικους επιβάτες αλλά και τα παιδιά, τους ευάλωτους χρήστες του δρόμου (πεζούς), αλλά και την αποτελεσματικότητα των συστημάτων ασφαλείας και οδηγικής υποβοήθησης, με τα οποία εξοπλίζονται.

Το EuroNCAP αποτελεί κορυφαίο ανεξάρτητο πρόγραμμα αξιολόγησης της ασφάλειας των αυτοκινήτων στην Ευρώπη και βοηθά τους πελάτες να παίρνουν αποφάσεις έχοντας ενημερωθεί για τις επιδόσεις των αυτοκινήτων στην ασφάλεια. Από τα πρώτα αποτελέσματα είναι εμφανές ότι πλέον τα περισσότερα μοντέλα έχουν ανεβάσει σημαντικά τα στάνταρ ασφαλείας, για αυτό και 18 από τα 23 μοντέλα έλαβαν την κορυφαία βαθμολογία των 5 αστεριών και τα υπόλοιπα πέντε πήραν μόλις 4 αστέρια.

Πάντως, ο EuroNCAP τονίζει τη σημαντικότητα στην ποσοστιαία βαθμολογία σε καθεμία από τις τέσσερις κατηγορίες αξιολόγησης, μεταξύ αυτών και των συστημάτων ασφαλείας που προσφέρουν τα οχήματα στις στάνταρ ή τις πλουσιότερες εκδόσεις τους. Το πρωτόκολλο EuroNCAP του 2025 εισάγει αυστηρότερα κριτήρια αξιολόγησης σε τέσσερις βασικούς τομείς: προστασία ενήλικων επιβατών, προστασία παιδιών επιβατών, ευάλωτων χρηστών του δρόμου και ενεργητικά συστήματα ασφαλείας.

Στην ομάδα των 23 οχημάτων που δοκιμάστηκαν, εννέα σημείωσαν βαθμολογία 90% ή και υψηλότερη στην κατηγορία των προστασίας ενήλικων επιβατών. Στην κορυφή της λίστας αυτής δεσπόζουν ένα νέο κινεζικό μοντέλο που ήδη κυκλοφορεί στην Ελλάδα, το Leapmotor B10, ένα μεσαίου μεγέθους ηλεκτρικό SUV, τo Mercedes-Benz CLE Coupe, ένα πολυτελές κουπέ, και το επίσης κινεζικό Hongqi EHS7, επίσης ένα μεσαίου μεγέθους ηλεκτρικό SUV. Και τα τρία άγγιξαν το εντυπωσιακό 93% και συνολική βαθμολογία πέντε αστέρων.

Επίσης, άλλα επτά μοντέλα έλαβαν υψηλή βαθμολογία πέντε αστέρων και ανήκουν στην κατηγορία των SUV. Πρόκειται για το νέο KIA EV5, ένα νέο ηλεκτρικό SUV, το νέο Nissan Qashqai, το νέο Skoda Elroq και το Enyaq, το Subaru Solterra, το νέο Tesla Model Y καθώς και το νέο Toyota Bz4x (που ξεκίνησε την καριέρα του στην ελληνική αγορά). Είναι χαρακτηριστικό ότι το νέο Tesla Model Y εντυπωσίασε περισσότερο στα κρας τεστ, λαμβάνοντας 91% για την ασφάλεια ενηλίκων και 93% για την προστασία των παιδιών, επιτυγχάνοντας συνολική βαθμολογία πέντε αστέρων.

Στα μεγάλα SUV, το Volvo EX90 απέδωσε καλύτερα από τους ανταγωνιστές του, λαμβάνοντας την υψηλότερη μέση βαθμολογία. Το EX90 κατάφερε να κερδίσει τα πέντε αστέρια χάρη στο νέο πακέτο ασφάλειας, το Safe Space Technology της Volvo Cars, μια σουίτα ολοκληρωμένων συστημάτων ασφαλείας που προσαρμόζονται ειδικά σε κάθε μοντέλο και σχεδιάστηκαν για να συνεργάζονται, ώστε να συμβάλλουν στην προστασία των ανθρώπων μέσα και γύρω από το αυτοκίνητο. Χρησιμοποιώντας προηγμένους αισθητήρες, κάμερες και ραντάρ, το αυτοκίνητο κατανοεί το περιβάλλον του, ώστε να προνοεί και να μετριάζει τους δυνητικούς κινδύνους! Τέλος, και τα Cupra Leon, Formentor και Born απέσπασαν ξανά την κορυφαία βαθμολογία 5 αστέρων, στις τελευταίες αξιολογήσεις ασφάλειας του EuroNCAP – αυτή τη φορά σύμφωνα με τα αυστηρότερα πρότυπα του 2025.