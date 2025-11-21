Ο Ολυμπιακός ξεκίνησε το ματς με εμφανή στόχευση να περάσει την μπάλα στο low post με τις πρώτες κατοχές να περνάνε κοντά στο καλάθι στους Μιλουτίνοφ και Βεζένκοφ. Ο Ντόρσεϊ με σουτ τριών πόντων έκανε το 8-5 υπέρ των Πειραιωτών, με τον Ρόμπινσον να ισοφαρίζει σε 8-8 στο πρώτο τρίλεπτο της αναμέτρησης. Ο Ντόρσεϊ με τρίποντο έδωσε και πάλι προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 11-10 στο 5’, φτάνοντας τους έξι πόντους.

Ο Φουρνιέ έκανε το 14-13 με τρίποντο και ο Ρόμπινσον απάντησε για το 14-16 της Παρί στο 7’. Οι Γάλλοι ξέφυγαν και με +5 και σκορ 16-21 στο 8’ με τρίποντο του Τζάστιν Ρόμπινσον. Η πρώτη περίοδος τελείωσε με την Παρί μπροστά με +8 και σκορ 21-29 και τον Ρόμπινσον να έχει 15 πόντους με 5 τρίποντα.

Στο ξεκίνημα του δεύτερου δεκαλέπτου, παράγοντες για τον Ολυμπιακό ήταν οι Άλεκ Πίτερς και Τάισον Γουόρντ που με πέντε πόντους ο ένας και τέσσερις ο άλλος μείωσαν στο -1 για τον Ολυμπιακό και σκορ 30-31 στο 12’. Συνεχόμενα τρίποντα και από τις δύο ομάδες, με τον Παπανικολάου να κάνει το 37-38 και τον Πίτερς να δίνει προβάδισμα στον Ολυμπιακό με 39-38 στο 15’.

Ο Ολυμπιακός συνέχισε να βρίσκει λύσεις από τον Γουόρντ που έφτασε τους 12 σε αυτό το σημείο του παιχνιδιού και ξέφυγε με +8 και σκορ 47-39 με 2/2 βολές του Πίτερς στο 17’. Ο Παπανικολάου με τρίποντο από την γωνία έκανε το 50-41 στο 18’. Ο Νιλικίνα με τρίποντο έκανε το 58-47 στο 19’. Το πρώτο ημίχρονο έκλεισε με τον Ολυμπιακό μπροστά στο σκορ με +9 και σκορ 58-49.

Στο τρίτο δεκάλεπτο ο Ολυμπιακός με τον Μιλουτίνοφ και με τρίποντο του Φουρνιέ, ξέφυγε με +10 και σκορ 63-53 στο 23’. Ο Ουατάρα με τρίποντο πάνω στον Φουρνιέ μείωσε για την Παρί σε 65-56 στο 25’. Ο Γάλλος σταρ του Ολυμπιακού με ακόμα ένα σουτ τριών πόντων έκανε το 68-59 υπέρ των Πειραιωτών, φτάνοντας τους 11 πόντους σε εκείνο το σημείο του ματς.

Ο Βεζένκοφ με ακόμα ένα τρίποντο έδωσε προβάδισμα με +12 στον Ολυμπιακό και σκορ 71-59 στο 26’. Ο Μόργκαν με τρίποντο μείωσε στο -7 για την Παρί και σκορ 71-64 στο 28’. Ο Φαγιέ με κάρφωμα και ο Ρόμπινσον έφεραν ακόμα πιο κοντά την Παρί που μείωσε στο -3 και σκορ 72-69 στο 29’. Η τρίτη περίοδος τελείωσε με τον Ολυμπιακό μπροστά με +6 και σκορ 75-69 με ένα καλάθι του Φουρνιέ και ½ βολές του Νίκολα Μιλουτίνοφ.

Η Παρί στο ξεκίνημα του τέταρτου δεκαλέπτου έφτασε μέχρι και το -2 και σκορ 73-71 με τον Χολ να κάνει δύο πολύ θεαματικές φάσεις και να δίνει και πάλι διαφορά +6 στον Ολυμπιακό με το σκορ να είναι 79-73 στο 32’. Ο Ντόρσεϊ με καταπληκτικό καλάθι έκανε το 81-75, για να απαντήσει με τρίποντο ο Ρόμπινσον που έκανε το 81-78 στο 35’. Ο Γουόκαπ με ένα μεγάλο σουτ έκανε το 84-78 στο 36’.

Ο Γουόκαπ έβγαλε και την άμυνα πάνω στον Ρόμπινσον και του πήρε και αντιαθλητικό φάουλ, έβαλε τις βολές και έδωσε κεφάλι +8 στον Ολυμπιακό και σκορ 86-78. Ο Φουρνιέ με τρίποντο έκανε το 89-78 τέσσερα λεπτά πριν από το τέλος. Ο Γάλλος σούπερ σταρ έβαλε και καλάθι δύο πόντων και έκανε το 91-79, φτάνοντας τους 19 πόντους στο 37’.

Τα δεκάλεπτα: 21-29, 58-49, 75-69, 98-86

Ολυμπιακός (Μπαρτζώκας): Γουόκαπ 7 (1 τρίποντο, 4/4 βολές, 2 ριμπάουντ, 6 ασίστ), Νιλικίνα 6 (1/3 δίποντα, 1/1 τρίποντο, 1/1 βολή, 2 ριμπάουντ, 1 μπλοκ), Γουόρντ 12 (1/5 δίποντα, 2/3 τρίποντα, 4/6 βολές, 5 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 4 κλεψίματα), Βεζένκοβ 13 (2/8 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 3/3 βολές, 4 ριμπάουντ), Παπανικολάου 6 (2/2 τρίποντα), Ντόρσεϊ 12 (2/3 δίποντα, 2/6 τρίποντα, 2/3 βολές, 3 ασίστ, 3 κλεψίματα, 4 λάθη), Πίτερς 9 (2/4 δίποντα, 0/1 τρίποντο, 5/5 βολές, 3 ασίστ), Μιλουτίνοβ 7 (2/4 δίποντα, 3/5 βολές, 9 ριμπάουντ, 3 ασίστ), Χολ 8 (4/7 δίποντα, 7 ριμπάουντ), Φουρνιέ 18 (2/3 δίποντα, 4/9 τρίποντα, 2/4 βολές, 3 ασίστ, 2 κλεψίματα)

Παρί (Ταμπελίνι): Ρόμπινσον 35 (4/7 δίποντα, 7/10 τρίποντα, 6/6 βολές, 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα, 5 λάθη), Ερέρα, Ρόντεν 4 (1/6 σουτ, 5 ριμπάουντ, 4 λάθη), Αγιάγι, Ντοκοσί 2, Φέιγ 9 (4/4 δίποντα, 8 ριμπάουντ), Μόργκαν 13 (2/4 δίποντα, 3/5 τρίποντα, 5 ασίστ), Μπακό 4, Εμπάιγ 3 (1), Ουατάρα 13 (3/4 δίποντα, 2/7 τρίποντα, 1/1 βολή, 3 ριμπάουντ, 2 ασίστ), Χόμες, Γουίλις 3 (1 τρίποντο, 6 ριμπάουντ)