Σημείωσε στο κείμενο ότι ο Έλληνας επιχειρηματίας πρέπει να εξοφλήσει όλα τα χρέη της «ασπρόμαυρης» ΚΑΕ, όπως όρισαν στη συμφωνία, ώστε να προχωρήσει η απόκτηση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών.

Ο πρόσφατος οικονομικός έλεγχος κατέγραψε με ακρίβεια τις οφειλές και καθορίζει το ποσό που οφείλει να πληρώσει για Ανα ολοκληρωθεί η διαδικασία.

Οι Θεσσαλονικείς, ειδικότερα, ανέφεραν:

«Με ιδιαίτερη ικανοποίηση πληροφορηθήκαμε την απόφαση της ΕΕΑ να χορηγήσει άδεια στην εταιρία ALPHA SPORTS GROUP ιδιοκτησίας του κ. Μυστακίδη, προκειμένου να αποκτήσει το πλειοψηφικό ποσοστό μετοχών της ΚΑΕ ΠΑΟΚ.

Για την ολοκλήρωση της διαδικασίας εξαγοράς των μετοχών της ΚΑΕ απομένει μόνο η συμφωνηθείσα από την πρώτη συνάντηση μεταξύ των δύο πλευρών στις 2 Σεπτεμβρίου 2025 ταυτόχρονη αποπληρωμή όλων ανεξαιρέτως των υφιστάμενων σήμερα χρεών, το ύψος των οποίων έχει πιστοποιηθεί από τον σχετικό οικονομικό έλεγχο που πραγματοποιήθηκε»